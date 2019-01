La convenció del PP reuneix Casado, Rajoy, Aznar i Santamaría

El PP que dirigeix Pablo Casado arrenca aquest divendres la seva Convenció Nacional de "rearmament ideològic" per donar la batalla de les idees contra l'esquerra i el populisme en les pròximes cites electorals. A més, i davant la "fragmentació política" que ha suposat l'ascens de Ciutadans i la irrupció de Vox, vol deixar clar que és el partit de centre-dreta de "sempre" i que el seu objectiu és "aglutinar tot el que està a l' dreta del PSOE ".





"És un moment per retrobar-nos amb les idees i principis que sempre hem defensat", ha declarat el secretari general del PP, Teodoro García Egea, en la presentació davant la premsa d'aquest conclave, que reuneix més de 7.000 persones a l'IFEMA de Madrid durant tres jornades.









Quan es compleixen 30 anys de la refundació del PP, aniversari que serà punt central de la convenció, García Egea ha subratllat que volen demostrar que són "un partit del segle XXI" que "pot fer política amb els principis i valors que van fer que molta gent els votés en 2011, 2000 o 1996".





"Aquesta història d'èxit a Espanya està lligada indissolublement a la història del PP", ha proclamat.





Dijous, la vigília d'aquest "fòrum obert", Casado ha enviat una carta a tots els afiliats animant a participar en aquest conclave, que coincideix amb els 30 anys de la refundació del PP i "amb un moment de fragmentació" de l'espai electoral de centredreta similar al d'aquella època, segons assenyala en la missiva.





Casat considera que el PP ha d'impulsar una "agenda reformista inclusiva", fer-se "popular" i ampliar la seva "base electoral" perquè així podran "governar amb àmplies majories socials". Després de deixar clar que són "un partit de centre-dreta" i que aquest espai ha de ser "reivindicat i revitalitzat", sosté que davant els comicis de maig han d'"actuar per crear aliances positives i constructives capaços de vincular a quants més, millor" .





SANTAMARÍA ACOMPANYA A RAJOY





Tot i que no es preveu foto conjunta de Pablo Casado amb els expresidents Mariano Rajoy i José María Aznar, la direcció del PP posa en valor que tots dos vagin a aquesta cita i creu que ja suposa un "missatge d'unitat" al voltant de Casado. És més, subratlla que "cap" altre partit espanyol és "capaç" de reunir els seus expresidents en un conclave com el del PP.





A aquesta cita també han estat convidats tots els exministres. D'antuvi, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmat la seva assistència per acompanyar Rajoy, que mantindrà un diàleg aquest divendres amb la presidenta del Congrés, Ana Pastor, sobre els 30 anys d'història del partit. L'endemà li toca el torn a Aznar, que serà presentat pel secretari general del PPE, Antonio López-Istúriz.





El PP ha convidat un total de 110 ponents entre experts, càrrecs del PP i membres de la societat civil. Entre ells figuren destacades personalitats com el Premi Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que intervindrà el dissabte per parlar de "la societat oberta i els seus enemics".





A més, el PP comptarà amb la participació de destacats dissidents de règims dictatorials de Cuba, Nicaragua i Veneçuela, com Rosa María Payá, Irvin Cordero i Leopoldo López, així com economistes de prestigi com Daniel Lacalle, Carlos Rodríguez Braun o Lorenzo Bernaldo de Quirós.









També hi haurà un espai de record a les víctimes del terrorisme amb la presència de figures com Teresa Jiménez Becerril, Marimar Blanco i Manuel Giménez Larraz. El PP ha organitzat també un fòrum de debat sobre una legislació especial contra la delinqüència i la violència contra les dones.





FEIJÓO I WEBER INAUGUREN EL CONCLAVE





La Convenció arrenca aquest divendres a la tarda amb el discurs del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el candidat a la presidència de la Comissió Europea, l'alemany Manfred Weber, i el secretari general del PP. Aquesta mateixa tarda està previst el discurs d'Adolfo Suárez Illana sobre els 40 anys de la Constitució.





Després hi haurà un fòrum sobre la unitat d'Espanya i el futur de Catalunya amb l'expresident de Societat Catalana José Rosiñol; la presidenta de l'organització Concòrdia Cívica, Teresa Freixes, i el portaveu de la plataforma cívica 'Tabarnia', Jaume Vives.





El conclave s'articularà en cinc eixos temàtics: Nació, Constitució i Concòrdia; Llibertat i Prosperitat; Estat de Benestar i Igualtat d'Oportunitats; Seguretat i Societat Oberta i, finalment, Espanya Global.