Els taxistes de Barcelona mantenen l'atur i el bloqueig de la Gran Via tota la nit

Els taxistes en vaga que la tarda del divendres van decidir ocupar la Gran Via de Barcelona han mantingut l'atur en aquesta avinguda durant tota la nit i a primera hora d'aquest dissabte el bloqueig s'ha situat entre els carrers Girona i Rocafort.





Avui, els taxistes segueixen en la seva segona jornada de vaga indefinida perquè els sembla insuficient que els cotxes de transport privat només requereixin de 15 minuts d'antelació per a la reserva, com ha establert la Generalitat, i no 6 hores com demanen ells.





Els taxistes estan collocats en la Gran Via, permetent la circulació als carrers perpendiculars a aquesta, on també està lliure el carril lateral i un dels carrils del centre de l'avinguda per a permetre el pas de transports d'urgències.





Els taxistes tenen previst fer una assemblea a les 12.30 hores d'aquest dissabte, segons ha explicat el portaveu d'Elit Taxi, Tito Álvarez.









Van iniciar la protesta el divendres en contra de la proposta del Govern d'obligar als vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a precontratar els seus serveis amb 15 minuts d'antelació, ja que el collectiu del taxi vol que s'obligui a contractar el servei de VTC amb 24 hores d'antelació.





Després d'una assemblea en la Gran Via el divendres van iniciar el tall i les mobilitzacions, i alguns dels taxistes també van fer una marxa fins a la plaça Sant Jaume, on es troba la Generalitat.





Aquesta nit

Els Mossos d'Esquadra han detingut a nou persones per presumptes danys i desordres durant les protestes dels taxistes de Barcelona d'aquest divendres a la tarda.





Els taxistes han tallat a primera hora de la tarda la Gran Via en protesta per la proposta del Govern d'obligar als vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a precontratar els seus serveis amb 15 minuts d'antelació, que consideren insuficient.





Durant les protestes, la Guàrdia Urbana ha atès al conductor d'un VTC que ha estat atacat per un grup de taxistes que marxaven des de la Gran Via de Barcelona fins a la plaça Sant Jaume.





L'home, tendit en el sòl, ha rebut l'auxili dels agents fins que ha arribat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però finalment ha aconseguit posar-se en peus.





Els manifestants han copejat el turisme VTC que conduïa per la Via Laietana, que ha acabat amb cristalls trencats, el retrovisor arrencat i diversos cops.





El precedent

El sector del taxi ha convocat vaga indefinida aquest divendres a Barcelona després de conèixer la proposta del Govern al Consell del Taxi d'obligar precontratar als vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb una antelació mínima de 15 minuts. La primera mesura que han pres és tornar a paralitzar la Gran Via, igual que va fer a finals de juliol i principis d'agost.





El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha cridat els taxistes a dirigir-se a la T2 de l'Aeroport de Barcelona per realitzar una assemblea, on decidiran futures mobilitzacions i com procedir.





Enfront de la Conselleria, on s'ha celebrat la trobada entre Generalitat i associacions de taxistes, uns 500 taxistes s'han manifestat el matí d'aquest divendres, i la concentració s'ha dissolt després de conèixer la posició de la Generalitat.





Els taxistes s'han aixecat de la reunió perquè la clau, que per al sector era el temps de precontratació, s'ha quedat "insuficient".





"Ens diuen que han fet estudis jurídics i que no poden fer un brindis al sol", ha continuat Álvarez, que reivindica que la línia vermella és de sis hores.





"Ara és quan anem a l'autèntica guerra", adverteix Álvarez.





Després de conèixer el contingut de la proposta del Govern, els taxistes han iniciat una marxa lenta en direcció a Castelldefels, provocant congestió en la circulació.





UN CONDUCTOR DE VTC PATEIX UNA CRISI D'ANSIETAT





Cap a les 19.45, un grup de taxistes ha atacat un vehicle amb llicència VTC. Els taxistes han produït destrosses sobre el vehicle i el conductor ha sofert una crisi d'ansietat causada per l'estrès de la situació.





L'home, estès al terral, ha rebut l'auxili dels agents fins que ha arribat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però finalment ha aconseguit posar-se en peus.





Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres persones per presumptes danys i desordres durant les protestes dels taxistes de Barcelona d'aquest divendres a la tarda.