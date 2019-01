El jutge confirma la investigació a l'exnúmero dos de Junqueras per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la seva competència per investigar l'exsecretari general de la Conselleria d'Economia Josep Maria Jové, que dirigia Oriol Junqueras, actualment diputat d'ERC al Parlament, per la seva participació en l'organització del 1- O.









En una resolució, l'alt tribunal català rebutja el recurs de súplica presentat per Jové a la decisió del TSJC d'investigar-pels presumptes delictes de malversació, revelació de secrets i desobediència greu per la seva implicació en el procés sobiranista i l'organització de l'1-O .





En el recurs, Jové defensava que el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, del qual procedeix la investigació contra ell derivada al TSJC, no era competent per investigar aforats, de manera que bona part del material recopilat per aquest jutjat "resulta d'una investigació radicalment nul·la, per vulneració del dret fonamental del jutge predeterminat per la llei".





No obstant això, el tribunal li respon que la investigació d'Instrucció 13 es va iniciar a principis de 2017, arran d'una denúncia per unes declaracions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal, i es va dirigir contra diverses persones, cap aforada a un altre tribunal en aquest moment.





En concret, Jové no era diputat quan va ser detingut i es va registrar el seu domicili i el seu despatx oficial, el 20 de setembre de 2017, i no va ser fins al gener de 2018 quan va adquirir la seva condició de diputat del Parlament i per tant aforat al TSJC.





Jové també al·legava que la sentència del TSJC que obria investigació contra ell no s'individualitzava la conducta delictiva que se li atribuïa, i que només es feien "referències genèriques", de manera que no hi havia una base indiciària sòlida per investigar-lo tenint en compte el principi de intervenció mínima del dret penal.





Així mateix, la sala civil i penal del TSJC ha admès la personació de Vox en aquest procediment, tot i que li exigeix que aboni abans la fiança qual es determina d'la magistrada instructora, Maria Eugenia Alegret.