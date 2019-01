La jutgessa desestima la denúncia contra el Barça per defecte de forma

La jutgessa única del Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Carmen Pérez, ha desestimat aquest divendres la denúncia del Llevant sobre una possible alineació indeguda del FC Barcelona en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei per considerar-la "fora de termini", per la qual cosa els blaugranes estaran en el sorteig de quarts d'aquesta tarda.

MÉS INFORMACIÓ El Barcelona nega que hagi comès alineació indeguda contra el Llevant





El Llevant va presentar la seva reclamació després de conèixer-se que el central blaugrana Juan Brandáriz 'Chumi', que estava sancionat amb el filial blaugrana, no podia jugar el partit d'anada al Ciutat de València, saldat per 2-1 a favor dels 'granota'. En la tornada d'aquest dijous, el Barça es va imposar per 3-0.





El conjunt blaugrana es va defensar amb la circular de novembre de la RFEF que canviava el Codi Disciplinari quant a les sancions dels jugadors d'un filial, en la qual es regulava que una sanció lleu, com l'acumulació de grogues que tenia Chumi, s'havia de complir en la mateixa competició, en aquest cas en Lliga.