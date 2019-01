Candidatures ciutadanes --amb representació municipal en diverses ciutats-- i associacions locals han presentat aquest divendres la plataforma Municipalistas, una xarxa que impulsarà i donarà suport propostes de cara a les Eleccions Municipals de maig que estiguin inspirades en els principis del 15M.





Segons han explicat en roda de premsa, amb aquesta iniciativa busquen apartar-se de la metodologia i lògica vertical dels partits tradicionals, entre els quals s'han inclòs a Podem, per apostar per l'horitzontalitat en la presa de decisions. "Les formacions verticals no funcionen", ha apuntat la regidora de 'Levantemos El Puerto', Vanessa Gómez, que ha estat una de les que han presentat la iniciativa.





Tot i aquesta crítica inicial a Podem, amb el qual podrien lluitar per votants a nivell municipal, des de la plataforma no descarten que en determinades ciutats puguin arribar a confluir amb la formació 'estatge', i han posat com a exemple el cas de Santander. No obstant això, han insistit que, observant el que ha passat a Madrid, fent referència a la decisió del fins ahir candidat de Podem a la Comunitat de Madrid, Íñigo Errejón, d'integrar la seva candidatura a Més Madrid, la dinàmica dels partits "ha fracassat".





La plataforma, que ha estat presentada a Madrid i que celebrarà la seva assemblea constituent el 23 de febrer a Bilbao, ja compta amb candidatures fermes a Córdoba, Santander, Màlaga, Bilbao, Pamplona, Burgos, Jerez, Logroño, Alt Aragó, Salamanca, Puerto de Santa María i Reinosa; i han anunciat que treballen per incloure en aquesta confederació a més moviments tant de l'àmbit rural com de les grans ciutats.





AUTONOMIA DINS DE LA PLATAFORMA





Preguntats sobre si les diferents candidatures que s'adhereixin a la plataforma han d'incloure en el seu nom la marca Municipalistas, el regidor de Pamplona en Común Armando Cuenca ha destacat que la seva impressió és que moltes de les candidatures inclouran aquest "cognom", encara que ha matisat que sempre es respectarà l'autonomia en la presa de decisions pel que no serà una obligació.





La regidora de Màlaga Ara, Isabel Torralbo, ha indicat que amb aquesta plataforma es pretén cridar a aquesta xarxa "que segueix activa i segueix construint" i que es va presentar als comicis de 2015. Segons la seva opinió, el que uneix les diferents iniciatives dins de Municipalistas és "el treball des de baix, el proper i el fet d'estar centrats en la realitat de cada localitat".





Tot i això, ha avançat que totes les formacions compartiran uns eixos transversals, "amb processos assemblearis i amb treball de consens", i ha assenyalat que el feminisme i el medi ambient seran claus.





Per la seva banda Gómez ha assemblat la plataforma amb un arxipèlag en què tot i haver candidatures autònomes i independents, compten amb una xarxa "de suport mutu per combatre problemes similars".





CONFLUIR AMB PARTITS





Sobre la possibilitat de presentar-se en confluència amb partits com Podem, la regidora de Màlaga ha assenyalat que dependrà del cas concret, però ha matisat que en aquest tipus de candidatures "els partits desapareixen i treballen al mateix nivell" que la resta.





Davant el risc que el nombre d'opcions a què votar, acabi perjudicant a les candidatures d'esquerres, un altre dels representants de la plataforma, Juan Rodríguez, ha indicat que la seva proposta és d'unitat. "Pretenem la confluència ciutadana, l'esforç va en aquesta línia d'unir persones i plataformes", i ha recordat que és "important" que aquest tipus d'iniciatives municipalistes tirin endavant "perquè mobilitzen sectors que altres no són capaços de mobilitzar".





Cuenca s'ha sumat a aquesta reflexió afegint que en les properes municipals les propostes que es desenvolupin de baix a dalt "acabaran sumant", mentre que els processos en la direcció contrària "restaran". A això, Torralbo ha afegit que l'exemple d'Andalusia demostra que s'ha d'apostar per candidatures "més representatives que no es vinculin tant a partits".





PRIMÀRIES OBERTES I LIMITACIÓ DE MANDATS





Conca per la seva banda ha recalcat que la plataforma s'inspira en les exigències que va reivindicar en el seu dia el moviment 15M i defensaran entre altres coses les primàries obertes, un codi estricte de limitació de mandats i sous, i l'ús del mètode assembleari. "Ens dirigim a la gent que ha quedat oblidada en la fase d'assalt institucional, als oblidats de la crisi, als quals no arriben per pagar el lloguer", ha afegit.





Rodríguez ha destacat que són hereus de les marees i de les demandes de democràcia de les places del 15M, i ha apuntat que és el moment de "fer visibles els moviments municipalistes de l'Estat espanyol".





Així, ha aclarit que des del seu punt de vista els dos eixos sobre els quals girarà l'acció d'aquesta plataforma seran per una banda "incrementar el perfil social de les institucions" i per un altre "ampliar els mecanismes de decisió i participació ciutadana".





A això suma una tercera pota, que és la reivindicació de la necessitat de revitalitzar el medi rural, i ha recordat que aquesta xarxa neix a la perifèria geogràfica de l'Estat, en candidatures de zones frontereres, "en l'Espanya oblidada pel mitjans de comunicació".





En aquest sentit, ha explicat que l'objectiu és lluitar per aconseguir "comunitats per a tots, davant autoritarismes feixistes i masclistes d'altres iniciatives".





Entre les candidatures signants del manifest fundacional de la plataforma estan Màlaga Ara, Canvia Logronyo, Imagina Burgos, Guanyem Goazen Bilbao, Santander Sí Pot, Guanyem Còrdova, Guanyem Jerez o Aranzadi-Pamplona en Común, entre d'altres.