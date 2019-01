El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán; la consellera d'Economia, Indústria i Ocupació d'Aragó, Marta Gastón, i el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i president del SIL, Pere Navarro, han formalitzat aquest divendres l'acord pel qual Aragó serà la comunitat convidada en l'edició 2019 del saló internacional de la logística.





Així, el Govern d'Aragó comptarà amb un expositor de 300 metres quadrats en el SIL 2019, en què mostrarà tota la seva oferta global i el seu potencial logístic amb l'objectiu de captar noves inversions al territori.





Lambán ha afirmat que el SIL prepara una "edició potentíssima en la qual Aragó tindrà una participació molt destacada en presentar tot el seu potencial logístic, tant públic com privat, la qual cosa suposarà una gran oportunitat per al territori".





Per la seva banda, Navarro ha sostingut que Aragó ha estat triada com a comunitat convidada d'honor per la seva estratègica ubicació respecte al centre de distribució espanyol, perquè té el 60% del PIB espanyol en un radi de 300 quilòmetres.





A més, "ha sabut explotar tot el seu potencial amb una estratègia d'èxit i de collaboració público-privada que integra tots els agents implicats en el sector".





També ha posat en valor la iniciativa Aragó Plataforma Logística (APL), que aplega sota una mateixa marca tots els actius immobiliaris regionals, tant des del punt de vista de les infraestructures, el sòl logístic i l'aposta per la formació amb centres referents en l'àmbit internacional i liderats pel Massachusetts Institut Techology (MIT) i la mateixa Universitat de Saragossa.





El SIL se celebrarà del 26 al 28 de juny i ho farà en parallel amb l'eDelivery Barcelona, el Congrés Mundial de Zones Franques, el Congrés d'Alacat i el Congrés Internacional d'Operadors Econòmics Autoritzats.