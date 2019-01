Les accions del fabricant nord-americà de vehicles Tesla han obert la negociació d'aquest divendres a la Borsa de Nova York amb una caiguda del 6,9%, després que la companyia anunciés una retallada de la seva plantilla el 7% i apuntés a un "minúscul "benefici per a l'últim trimestre de 2018.

Els títols de la companyia liderada Elon Musk van començar la sessió borsària amb un preu de 323,3 euros, fet que suposa un descens de 24,01 euros en comparació amb el tancament de 347,31 euros per acció del tancament del dia anterior.





Tesla va anunciar als seus empleats que retallarà un 7% la plantilla de la companyia i que tan sols es quedarà amb els empleats "més crítics", amb l'objectiu de reduir costos i aconseguir la rendibilitat.





Musk va destacar, en un correu electrònic dirigit als treballadors i publicat per la companyia, que un major volum de vendes i millores en el procés de fabricació són "crucials" perquè la marca aconsegueixi les economies d'escala requerides per produir models d'autonomia mitjana , reconeixent que el preu del Model 3, 44.000 dòlars (38.574 euros), és encara "alt" i que haurà de situar al voltant de 35.000 dòlars (30.682 euros). "No hi ha una altra manera", ha subratllat.





A més, ha apuntat que les vendes del Model 3, sobretot a Europa i Àsia, permetran Tesla, "amb una mica de sort", tancar el quart trimestre del 2018 amb un "minúscul" benefici, el que suposarà el seu segon trimestre consecutiu en positiu .





En el quart trimestre, els resultats preliminars no auditats indiquen que novament vam obtenir beneficis, però menors que el tercer trimestre. Les majors vendes del Model 3 de major preu (sobretot a Europa i Àsia) ens permetrà, amb gran dificultat, esforç i una mica de sort, apuntar a una minúscula guany", ha assenyalat el directiu.





En el tercer trimestre de 2018, Tesla va registrar les seves primeres guanys trimestrals en dos ans, amb 311.500.000 de dòlars (273.300.000 d'euros). No obstant això, acumulava pèrdues netes atribuïdes entre gener i setembre per 1.115 milions de dòlars (978.300.000 d'euros).