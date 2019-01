Inversors i finançadors immobiliaris encaren 2019 amb optimisme i descarten l'existència d'una nova bombolla immobiliària perquè indicadors com la demanda --que està pujant--, el finançament i la durada mitjana de les hipoteques, al voltant dels 23 anys, així ho indiquen .

Aquesta ha estat la principal conclusió de la taula rodona 'Expectatives dels inversors i finançadors' celebrada aquest divendres al CaixaForum en el marc de la jornada 'IV Tribuna Immoscòpia'.





La taula, moderada pel professor de l'IESE Business School José Luis Suárez, estava formada pel president de Renta Corporación, Luis Hernández de Cabanyes; el director de la Xarxa de Negoci menudista Haia Real Estate, Juan Carlos Herranz; el director del Negoci Promotor Caixabank, Josep Oriol Forner, i el director promotor de Bankia, Alberto Manrique.





Els quatre ponents també han coincidit en que Barcelona, tot i haver viscut un període d'incertesa, compta amb bones oportunitats d'inversió, especialment a la zona metropolitana i de cara als pròxims tres anys: "Encara hi ha recorregut".





OPTIMISME





Forner ha assegurat que des CaixaBank afronten 2019 amb un optimisme moderat, tot i que ha declarat que són prudents, després d'un any que ha qualificat de bo i en el qual s'han centrat en la promoció de l'habitatge per a la renda.





"El simple fet que hi hagi habitatges que s'adquireixin amb fons propis descarta la bombolla. No hi ha bombolla. No hi ha sobrefinançament, el termini mitjà està situat a 23 anys. Estem buscant esforços hipotecaris baixos", ha asseverat.





Una idea que ha subscrit Hernández de Cabanyes, que veu el sector lluny d'una bombolla i ha augurat tres anys bons per al sector: "Estem en un nivell de preus que ha d'estar al voltant del 75% dels que es van assolir el 2007. veig dos, tres anys molt còmodes ".





Així ho ha vist Manrique, que a més d'apuntar que no té sentit parlar d'una bombolla, ha afirmat que respecte a cicles anteriors hi ha uns mecanismes molt potents d'ajust de l'oferta en el cas que la demanda caigui: "La demanda està creixent de una manera raonable".





DIGITALITZACIÓ





Davant d'un futur positiu a curt termini, i un mercat en el qual els joves tenen certa dificultat per accedir a l'habitatge, han considerat que un dels principals reptes del sector és la digitalització.





Herranz ha assegurat que el sector és molt jove i que, a més d'estar vivint un moment de professionalització, cal tenir en compte la digitalització i abraçar les noves tendències com ara la venda a través de les xarxes socials: "Cal vendre, cal tenir qualitats comercials".





A tot això, han posat de manifest la dificultat dels joves per accedir a l'habitatge, cosa que han atribuït a l'extensió del període de formació i al fet que l'esperança de vida s'ha anat allargant.





Pel que fa a perspectives d'inversió, Hernández de Cabanyes ha apostat per fer-ho al sector residencial perquè hi ha un clar desequilibri entre oferta i demanda: "És un segment que veig molt segur i amb un recorregut important en els propers tres anys".