L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), 'La Caixa' i l'Associació Espanyola d'Investigació sobre el Càncer (ASEICA) s'han reunit amb la secretària d'Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, Ángeles Heras, per sol·licitar-li la posada en marxa d'una Estratègia Nacional d'Investigació en Càncer que faciliti arribar al 70 per cent de supervivència en l'any 2030. Reclamen que "almenys" es dupliqui la inversió de despesa pública en assaigs clínics i major suport a la innovació.





Durant la reunió, a més, li han presentat l'estudi 'Compromesos amb la Investigació en Càncer', el primer informe sobre la investigació i innovació en càncer a Espanya, que mostra dades sobre la realitat de la recerca en càncer a Espanya, entre els quals destaquen la "reducció" de fons públics en R+d.





Segons expliquen, el 2030 hi haurà 4,1 milions de nous casos de càncer a Europa, 700.000 casos més que els diagnosticats el 2012, causant la mort de 2,2 milions de persones. A Espanya, això significarà un nou cas de càncer cada 1,8 minuts, i una mort cada 3,8 minuts. "Aconseguir augmentar la supervivència fins al 70 per cent (actualment a Espanya se situa en el 53 per cent als 5 anys del diagnòstic) és el repte a què els països han de fer front i al nostre país només es podrà aconseguir si s'estableix una Estratègia Nacional d'Investigació en Càncer", reivindiquen.





Malgrat que reconeixen que el finançament provinent de la filantropia i els programes europeus a projectes de recerca de qualitat donen "una empenta" a la investigació espanyola sobre càncer, lamenten el "estancament" de la inversió pública entre els anys 2010 i 2016. "Els fons destinats per la filantropia han augmentat un 178 per cent i els procedents de fons europeus un 46 per cent. a causa de l'estancament en la inversió pública, Espanya no podrà fer front al repte del càncer ni local ni globalment", asseguren.





En total, calculen que des de l'any 2007 Espanya ha destinat a investigar el càncer, tenint en compte totes les fonts de finançament, un total de 1.555 milions d'euros, amb l'any 2017 com el que més fons va tenir amb 140 milions.





FINANÇAMENT "ESTABLE" I MAJOR COORDINACIÓ





Les tres entitats, a més d'aprofundir en les dades de l'estudi, també s'han traslladat a la secretària d'Estat la "urgència" de començar a treballar en aquesta Estratègia, així com la seva disponibilitat per participar en el seu desenvolupament al costat d'altres actors socials públics i privats.





Per AECC, ASEICA i 'La Caixa', aquesta Estratègia ha de tenir en consideració, en primer lloc, incloure dins de l'Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut, amb "instruments específics de seguiment i avaluació que incloguin indicadors més precisos sobre l'estat i evolució de la recerca i innovació en càncer a Espanya".





En matèria de finançament, reclamen un nivell de finançament públic "estable" que permeti afrontar els reptes plantejats, coordinar i millorar la relació publicoprivada, o optimitzar la fiscalitat del mecenatge perquè s'incrementi el percentatge del PIB a la filantropia científica.





De la mateixa manera, demanen que s'estableixi una organització publicoprivada que estructuri i coordini la recerca i que sigui la responsable de la implementació de l'Estratègia Nacional d'Investigació en Càncer.