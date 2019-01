Un equip liderat per científics de l'Institut de Recerca Van Andel (Estats Units) ha desenvolupat un nou i simple anàlisi de sang que, quan es combina amb la prova ja existent, detecta gairebé el 70 per cent dels càncers de pàncrees amb una taxa de falsos positius de menys del 5 per cent.





Aquest nou enfocament per a la detecció del càncer de pàncrees, els detalls han estat detallats en una article a la revista 'Clinical Cancer Research', pot ajudar els metges a detectar la malaltia en persones amb alt risc abans que arribin etapes més avançades i difícils de tractar.





El càncer de pàncrees és difícil de diagnosticar perquè sovint no presenta símptomes precoços. En el moment en què es detecta la malaltia, generalment està força avançada, el que complica el tractament i condueix a resultats més deficients. Només el 8,5 per cent de les persones amb càncer de pàncrees sobreviuen més de cinc anys, una xifra que ha augmentat lleugerament des de principis dels anys 90.





"El càncer de pàncrees és una malaltia agressiva que es torna encara més devastadora per la seva tendència a propagar abans de la detecció, el que és un obstacle greu per a l'èxit del tractament. Esperem que la nostra nova prova, quan s'usa juntament amb la prova actualment disponible, ajudi els metges a detectar i tractar el càncer de pàncrees en individus d'alt risc abans que la malaltia s'hagi propagat ", assenyala l'autor principal de l'estudi, Brian Haab.





Les dues proves detecten i mesuren els nivells de sucres produïts per cèl·lules de càncer de pàncrees que posteriorment s'escapen al torrent sanguini. El sucre mesurat per la nova prova, anomenada Stra, és produït per un subconjunt diferent de càncers pancreàtics que el CA-19-9, el sucre mesurat per la prova ja existent. Quan s'usen juntes, les proves projecten una xarxa més àmplia i detecten subtipus de càncer de pàncrees que poden no correspondre a l'usar una de les dues proves per si sola.





CA-19-9 es va desenvolupar fa gairebé 40 anys i detecta només al voltant del 40 per cent dels càncers de pàncrees. Actualment s'usa per confirmar el diagnòstic de càncer de pàncrees o rastrejar la progressió de la malaltia en lloc de detectar la malaltia. La millor taxa de detecció que ofereix l'ús combinat de les proves Stra i CA-19-9 fa que aquest enfocament sigui una opció viable per a la detecció i intervenció primerenca, especialment en persones que tenen un major risc de desenvolupar la malaltia.





Això inclou a les persones que tenen antecedents familiars de càncer de pàncrees, que han tingut quists pancreàtics o pancreatitis crònica, o que van ser diagnosticades amb diabetis tipus 2 en etapes posteriors de la vida. L'evidència científica suggereix que l'aparició sobtada de diabetis després dels 50 anys podria ser un símptoma d'hora d'alguns càncers pancreàtics. Actualment, la diabetis de per vida no es considera un factor de risc o indicador d'aquest tumor.





"Creiem que l'ús d'aquestes proves de manera complementària ajudarà els metges a detectar els càncers de pàncrees molt abans en el procés de la malaltia, el que millora significativament les possibilitats de supervivència d'un pacient. En aquest moment, hi ha poques opcions per les persones que podrien tenir un càncer de pàncrees. Aquesta anàlisi de sang combinat podria ser una forma simple i econòmica de detectar la malaltia amb la suficient antelació per millorar els resultats dels pacients", comenta Haab.