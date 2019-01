El Promotor de l'Acció Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidit arxivar la diligència informativa oberta al magistrat Francisco Javier Martínez Derqui, titular del Jutjat de Violència sobre la Dona número 7 de Madrid, per "tracte desconsiderat" a una dona després cridar-la en una conversa privada en sala "bicha".





La model Maria Sanjuán va presentar davant el poder judicial una queixa contra el magistrat per "falta d'imparcialitat i animadversió" cap a ella, el que li va provocar una situació de "indefensió". Recentment, es va arxivar la denúncia per maltractament que va interposar contra el seu exmarit.





El Promotor no entra en l'anàlisi de les expressions utilitzades pel magistrat, malgrat la seva "objectiva i inqüestionable incorrecció", a causa que van ser gravades amb infracció del que preveu l'article 18 de la CE, que garanteix el dret a la intimitat i a la pròpia imatge.





En conseqüència, l'enregistrament no és vàlida com a prova dels fets doncs, segons estableix l'art. 11. De la Llei orgànica del poder judicial, "les proves obtingudes directament amb vulneració de drets fonamentals no surten efectes en el corresponent procés".





Així, el CGPJ explica que la invalidesa dels enregistraments es basa en que els tres interlocutors van mantenir "la conversa al ple convenciment que la seva intimitat estava fora de perill".

"L'única finalitat de l'enregistrament és la de registrar actes processals (vistes orals, declaracions d'investigats i testimonis, etc.) deixant fidel constància de les mateixes", afegeix.





"La gravació, per tant, d'una conversa estrictament privada és aliena a aquesta finalitat. En aquest cas, va quedar registrada per error, en no interrompre -per raons desconegudes- el sistema que havia gravat la vista oral que acabava d'acabar. També per error, el corresponent vídeo es va lliurar a les parts sense eliminar el fragment corresponent a aquesta conversa privada, mantinguda una vegada que va ser desallotjada la sala", assenyala.





A més, apunta que s'ha de tenir en compte la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre els requisits que ha de reunir la videovigilància en el lloc de treball per evitar vulneracions al dret a la vida privada.





Finalment, destaca que "el procés administratiu de caràcter disciplinari ha de respectar determinats principis que asseguren la seva constitucionalitat, pel que ha de sustentar-se en elements de prova obtinguts sense vulnerar drets fonamentals".