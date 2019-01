El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitat aquest divendres pronunciar-se en detall sobre la possibilitat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, celebrés un debat electoral a la presó de Lledoners (Barcelona) si l'exconseller Joaquim Forn fos candidat a l'Alcaldia.





"Quan sorgeixi o es plantegi, s'estudiarà sota principis constitucionals i atenent a la seguretat dels centres i l'ordre públic", ha comentat després de ser preguntat per l'assumpte en la roda de premsa del Consell de Ministres.





Grande-Marlaska ha evitat abordar aquesta qüestió en profunditat en no existir una proposta ferma: "No fem una anàlisi concreta fins que no sorgeixi, llavors s'estudiarà en paràmetres de legalitat constitucional i ordre públic".





Ha estat interpel·lat per aquesta qüestió després que Colau es mostrés disposada dissabte a fer un debat electoral amb Forn al centre penitenciari si fos candidat: "Ho faria, ja ho dic", va assegurar en una entrevista de Catalunya Ràdio després de ser preguntada per l'assumpte.





Ha sostingut que s'han de defensar els drets fonamentals, en una situació d'excepcionalitat que no s'ha de normalitzar, segons Colau, que va visitar divendres als presos a Lledoners, i dimecres a l'exconsellera Dolors Bassa a Puig de les Basses (Girona) ja l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a Mas d'Enric (Tarragona).