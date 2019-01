Roures torna a fer-se amb un contracte d'or. La FIFA ha adjudicat a Mediapro els drets televisius de la Copa del Món del 2022, que se celebrarà a Qatar del 21 de novembre al 18 de desembre.





Així ho ha comunicat la pròpia productora, que ha indicat que el calendari "assegura un seguiment i un impacte televisiu més grans coincidint amb una parada generalitzada de les lligues nacionals, la primera de la història del futbol, amb tota l'atenció dels aficionats al futbol centrada en la competició de Qatar".





Per això Mediapro ha anunciat que fins i tot crearà un canal a Espanya dedicat única y exclusivament a fer un seguiment del mundial. Aquel canal oferirà una programació "versàtil amb programes d'anàlisi i actualitat, entrevistes, entrenaments i rodes de premsa o partits històrics".





ROURES I ELS GERMANS GUARDIOLA





I en què consisteix la connexió qatarí de Roures? Doncs en la seva amistat amb els germans Guardiola. De fet, tot fa pensar que en l'adquisició d'aquest contracte hi ha tingut a veure l'estreta (i comercial) relació que Jaume Roures manté amb Pere Guardiola, germà de l'extrenador del Barça. El fonament d'aquesta relació és Media Base Sports SL, l'empresa de representació dels jugadors Thiago Alcántara y Luis Suárez que gestionen a parts iguals Guardiola i Roures.





D'altra banda, és conegut el blanquejament de la dictadura qatarí que Pep Guardiola ha fet en el passat. Per a l'exmíster blaugrana, mentre Qatar és un "país obert", Espanya representa un "Estat autoritari", com no ha parat de difondre sempre que ha tingut ocasió tant a Catalunya com a l'estranger. No fa tants anys que el diari alemany 'Sport Bild' es plantejava, fins i tot, que Guardiola arribés a entrenar la selecció de futbol qatarí quan es retirés del Bayern.





Guardiola va ser criticat per una part de l'afició blaugrana per aquestes paraules, però els retrets es van fer amb veu baixa: durant l'etapa del de Sampedor al Barça, Qatar Airways donava suport econòmic al club. No va ser fins 2016 que el FC Barcelona va aconseguir un altre anunciant, Rakuten, per lluir a les seves equipacions.





No només això, sinó que el propi Roures està relacionat amb la dictadura àrab a través de beIN Sports, cadena de televisió de pagament i filial del grup de comunicació Al-Jazeera, una companyia controlada per la família reial qatarí, Al-Thani De fet, és molt probable que Roures aprofiti aquesta cadena per crear el seu canal temàtic sobre el mundial.





Aquestes relacions entre Pep Guardiola, Pere Guardiola i el propi Roures s'han anat refermant durant el pas dels anys. Cal recordar que Guardiola va ser ambaixador de la candidatura qatarí per obtenir el Mundial, malgrat les reticències inicials tant pel clima com per la falta d'infraestructures així com les violacions dels drets humans que es repeteixen al petit Estat del Golf Pèrsic.





ELS DETALLS DEL CONTRACTE





La companyia ha informat que l'acord amb la FIFA també inclou l'adjudicació dels drets de la Copa Mundial Femenina FIFA 2019 que se celebrarà aquest estiu (juny-juliol) a França. La selecció espanyola va resultar enquadrada en el grup B al costat d'Alemanya, la Xina i Sud-àfrica.





A més, també inclou l'adquisició dels drets d'emissió d'altres esdeveniments FIFA compresos en el cicle 2019-2022, incloent el Mundial FIFA sub-20 de Polònia (maig-juny 2019), Mundial FIFA sub-17 del Perú (octubre 2019), Mundial FIFA de futbol platja del Paraguai (novembre 2019) i Mundial FIFA de futbol sala de Lituània (setembre-octubre 2020).