Iceta defensa el Govern cental: no estan sotmesos a cap "xantatge" de l'independentisme

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que el Govern presidit per Pedro Sánchez no està sent fet xantatge per l'independentisme: "Hi ha gent que vol crear una sospita permanent que el Govern d'Espanya està sent sotmès a una mena de xantatge dels indpendentistas ", ha dit, i ha assegurat que aquestes afirmacions són falses.





En una entrevista de Rac 1, Iceta ha qualificat de "radicalment fals" que el suposat xantatge de l'independentisme estigui perjudicant al conjunt de la societat espanyola o estigui posant en risc el respecte a les lleis, la integritat de l'Estat i la Constitució.





Iceta ha defensat que la negociació dels PGE és "un diàleg obert entre dos governs", que ha defensat com transparent i necessària per a solucionar un problema polític mitjançant el diàleg dins de la llei.









Preguntat per les mobilitzacions de taxistes a Barcelona contra la regulació sobre els vehicles VTC, Iceta ha dit que "cal trobar la manera que puguin conviure però sense que hi hagi una competència deslleial", i ha assenyalat que Uber i Cabify tenen menys costos fiscals , no paguen llicències i per tant no poden competir directament amb els taxis.





"El que no pot pretendre, des del meu punt de vista, aquest nou sector és treballar exactament igual que els taxis però amb uns costos menors i unes obligacions menors", ha afegit, pel que ha instat a regular correctament el sector.





També ha dit que "no és acceptable una agressió com tampoc seria acceptable una ocupació de la via pública indefinida", i ha assumit que l'afectació de les protestes de taxis actuals pot ser molt més gran que la que van causar a l'estiu, coincidint amb dates de vacances.





Preguntat per les detencions sense ordre judicial a Girona, que la Policia Nacional va realitzar a un fotoperiodista i membres del CDR per presumptes desordres durant l'1 d'octubre del 2018, ha conclòs que "si algú considera que els seus drets han estat vulnerats de reclamar via judicial ".