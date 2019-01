Podemos reclama un tancament de files davant el "cop" de Errejón de cara a les eleccions

La direcció de Podemos s'ha centrat aquest dissabte a buscar un tancament de files amb els líders territorials i els candidats de les properes eleccions autonòmiques i el reforç de la seva marca, com la millor manera d'evitar els riscos que comporta per als interessos de tot el partit el "cop" que ha clavat l'excandidat del partit morat a la Comunitat de Madrid Íñigo Errejón.





La cúpula del parit morat, amb la portaveu parlamentària, Irene Montero, i el secretari d'Organització, Pablo Echenique, al capdavant, ha reunit aquest dissabte a la seu de Podemos a tots els secretaris generals autonòmics i als candidats dels comicis de maig en què ha estat la primera trobada del Comitè de Campanya, per començar a preparar les eleccions.





La reunió estava convocada des de principis de setmana, abans que Errejón anunciés dijous el seu acord amb l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, per a concórrer a la Comunitat de Madrid al capdavant de la plataforma 'Més Madrid' impulsada per la regidora, deixant a podem a "xoc" davant l'inesperat moviment.









Per això, encara que l'ordre del dia era un altre, la trobada s'ha convertit en l'oportunitat perfecta per a la direcció per buscar el tancament de files dels territoris enfront de la crisi oberta per Errejón, per apuntalar la marca Podemos, i per evitar que es produeixi qualsevol indici de contagi en altres territoris.





"Ningú entén el moviment de Errejón"

Així, fonts de la direcció consultades han explicat que a més de tractar els preparatius de la campanya electoral, s'ha fet un "diagnòstic de la situació", i ha hagut "unanimitat" en que el moviment de Errejón no és ni compressible ni convenient per a "cap territori".





Segons aquestes fonts, tots han coincidit en la necessitat de "construir Podem" i "que vagi fort a les eleccions", el que passa per reivindicar els seus èxits i les seves sigles, i deixar de parlar de les qüestions internes.





La majoria de líders territorials han centrat les seves intervencions a explicar la situació dels seus territoris i les seves perspectives electorals, si bé el candidat a les Balears, Juan Pedro Yllanes, ha aprofitat a més per desvincular-se de nou de Errejón, al qual va donar suport a l'Assemblea de Vistalegre II, reafirmant que és el candidat de la "unitat" i que la seva aposta és Podemos.





També s'ha desmarcat de Errejón el secretari general d'Podem a Múrcia, Óscar Urralburu, considerat afí al diputat madrileny. "Tots ens hem vist sorpresos per les formes en què Íñigo Errejón ha realitzat el seu anunci, unes formes que no compartim i que formen part d'una decisió que afecta només a la comunitat de Madrid, i en cap cas és extrapolable a la resta de territoris del conjunt del país ", ha assegurat en un comunicat.





A la seva arribada a la seu del carrer Princesa de Madrid, els dirigents i candidats autonòmics no han volgut comentar la crisi oberta a Podemos, a excepció del líder a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, que ha fet la seva primera declaració pública des que Errejón fes el seu anunci el dijous a primera hora.





"Porto dos dies en què no he parlat i el missatge que vull traslladar és que estem dolguts, però estem ferms", ha defensat Espinar, que ha assegurat que el que toca ara és "aixecar-se" després del que ha definit com "un cop molt dur, molt ràpid i molt inesperat ".





Abans de la reunió, el secretari d'Organització ja ha avançant que l'objectiu de la reunió era "passar pàgina" i centrar-se en guanyar les eleccions de maig, després de la crisi que s'ha obert en el partit, al seu parer, per la " ambició personal "de Errejón.





"Han estat dos dies molt tristos però espero que avui puguem passar pàgina i mirar al futur, que comença per la campanya de maig d'aquest any per guanyar a la majoria de Comunitats i Ajuntaments", ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació abans que comencés el que és la primera trobada del Comitè de Campanya, al qual no ha assistit Errejón en no ser reconegut ja per Podemos com el seu candidat.