L'Estat informa als EUA i altres 5 països sobre el seu recurs judicial contra les delegacions independentistes de la Generalitat

El Govern ha informat a les autoritats dels EUA i de cinc països europeus que les delegacions que ha obert en ells la Generalitat de Catalunya (les anomenades 'ambaixades') estan recorregudes davant els tribunals espanyols, segons ha assenyalat l'Executiu en una resposta parlamentària .





Es tracta de les delegacions de la Generalitat a Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Suïssa, Itàlia i França, les primeres anunciades pel llavors conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall.





En una resposta adreçada al diputat de Ciutadans Fernando Maura, el Govern precisa que les ambaixades espanyoles en aquests països han informat a les autoritats locals que les oficines estan recorregudes per incomplir les obligacions que imposa la Llei d'Acció Exterior. També li assegura que "segueix amb gran atenció les activitats d'aquestes delegacions".





Les sis oficines van ser recorregudes per un motiu formal: que no van ser comunicades al Govern amb antelació suficient perquè els ministeris d'Exteriors, Hisenda i Política territorial emetessin els informes a què obliga la pròpia llei (els informes són preceptius però no vinculants).









En aquesta ocasió, la Generalitat va comunicar les obertures només 24 hores abans de publicar-les al Diari Oficial. Això va motivar una picabaralla entre Maragall i Borrell: el primer va al·legar que en realitat era una "reobertura" d'oficines que s'havien tancat amb l'aplicació de l'article 155, i el segon va respondre que, en aquest cas, tornaria a presentar el recurs que ja s'havia presentat contra elles i que va decaure amb el 155.





El fet, però, és que Exteriors no pot impedir que la Generalitat obri aquestes oficines i ha de conformar amb estar pendent de que les seves activitats s'ajustin a les finalitats de la política exterior espanyola.





A l'octubre, la Generalitat va informar dels seus plans d'obrir una segona tanda d'oficines i Exteriors va informar en contra, per estimar que "el seu objectiu clar i manifest, declarat de manera reiterada", és "donar suport a fins manifestament contraris als principis i objectius de la política exterior d'Espanya ".





Es tracta d'oficines a Europa Central (Viena), Països bàltics (Tallin), Balcans (Zagreb), Portugal (Lisboa), Països Nòrdics (Estocolm) i Mediterrani (Beirut).





El nou conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha anunciat la seva intenció d'obrir una tercera onada de delegacions, però de moment Exteriors no ha rebut cap comunicació formal al respecte.