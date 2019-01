Les inundacions del Vallès de 1962, recollides en la novel·la de Santi Baró

L'escriptor Santi Baró reviu en la novel·la 'La filla de la tempesta' (Edicions 62) les inundacions que va viure al Vallès Occidental (Barcelona) el 1962, "la major catàstrofe natural" registrada a Espanya.





La novel·la es trasllada a principis dels anys 60 quan Catalunya rep molts immigrants andalusos, jornalers que abandonen la seva terra fugint de la precarietat i s'estableixen a Terrassa (Barcelona), que viu un 'boom' industrial; en aquesta tessitura, Mariana porta la maleta carregada d'il·lusions, fins que una forta tempesta s'ho emporta tot per davant, delmant les vides i els somnis de milers de persones.





Baró ha situat enmig d'aquests somnis i il·lusions les inundacions registrades a la comarca el 25 de setembre de 1962, que van deixar "un miler de morts i desapareguts".





Però en les seves pàgines explora la vessant més humana i de ficció d'aquell episodi, encara que també aprofundeix en la situació dels immigrants que arribaven a Catalunya en aquells anys de boom industrial a Terrassa (Barcelona).





"La novel·la és una barreja dels dos conceptes", ha dit l'escriptor, per al qual té tant pes la catàstrofe natural com les migracions a peu des d'Andalusia.









'EL CATALÀ' I 'EL SEVILLANO'

Segons la seva opinió, els veïns del Vallès segurament se sentiran més identificats amb les inundacions, mentre que els que van migrar a Catalunya en aquella època es veuran més reflectits en aquesta part, ja que Baró recrea en una primera part "anècdotes del viatge d'anada al tren 'El Català' o de tornada a 'El Sevillano' ".





Ha lamentat que en aquelles llargues travessies dels migrants "passaven quatre o cinc mesos vivint com animals, amb embarassades i nens treballant per menjar".





Això teixeix ponts amb els fenòmens migratoris actuals, "va ser un flux migratori molt semblant, tot i que ha assenyalat que en el passat va ser per la situació econòmica, i actualment es deu a episodis de guerra i genocidis.





"Els que reben aquests fluxos migratoris han de ser conscients que aquesta gent està fugint no perquè els vingui de gust, sinó per pura i extrema necessitat", ha subratllat Baró, i ha destacat que amb prou feines tenen res per menjar.





Ha explicat que en la indagació i documentació sobre la novel·la es va sentir com si obrís un "tresor ple de joies", una experiència en la qual va entrevistar una cinquantena de familiars i testimonis d'aquella tragèdia, a part de la visita de l'Arxiu Històric de Terrassa i la consulta de les imatges preses per la fotògrafa Joana Biarnés.