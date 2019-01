Els canvis de tarifa de les elèctriques: En Comú demana examinar si es queden part del benefici

En Comú Podem ha cridat al Govern a examinar si, tal com denuncien organitzacions de consumidors, hi ha companyies comercialitzadores de gas i electricitat que es queden part del benefici que correspondria al client davant un canvi en la tarifa energètica.





Així, remarca que associacions com Facua o OCU alerten que els canvis de tarifa contractada a fórmules com la de discriminació horària (DH) es produeixen, de vegades, sense que els beneficis s'incloguin de forma íntegra en la nova tarifa, i que altres vegades la comercialitzadora realitza canvis en els contractes (sol·licitant un canvi de potència més beneficiós, per exemple) sense el consentiment del client.





"De tot això, resultaria sempre que la companyia comercialitzadora es quedaria part del benefici que hauria d'obtenir el client per un mer tràmit de gestió, mentre aquest es beneficiaria parcialment de la modificació tarifària o de potència contractada realitzada", alerta el portaveu d'Energia de Units Podem, Josep Vendrell, en una bateria de preguntes registrada al Congrés.









EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA DAVANT COMPORTAMENTS REITERATS

En elles, el diputat d'En comú Podem destaca que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) "s'ha imposat en nombroses ocasions multes" a les comercialitzadores per canvis en els contractes sense consentiment del client, però que tots aquests expedients " no han aconseguit eradicar aquesta pràctica il·legal abusiva ".





Per això, Vendrell suggereix al Govern que la reiteració d'aquestes conductes porti a l'extinció de la llicència de comercialització, i demana saber també si des del propi Govern s'ha demanat a la CNMC el total de traspassos de contractes sense consentiment del titular.





En Comú critica l'existència de "ofertes dubtoses" o "lleonines", a través de les quals algunes companyies busquen aconseguir el canvi d'un contracte de tarifa regulada, on no es poden vendre serveis addicionals, a una altra tarifa del mercat lliure, encara que sense repercutir en la seva totalitat els avantatges del canvi.





L'ÚLTIM DECRET ÉS "INSUFICIENT"

D'altra banda, la formació catalana integrada en Units Podem destaca que aquest tipus de maniobres "és un bon exemple dels canvis insuficients" proposats amb l'últim decret llei de mesures en el sector elèctric. En ell s'obligava a les elèctriques a informar de l'estalvi que suposaria un canvi de tarifa.





No obstant això, Vendrell qüestiona que la informació actual permeti discernir quin tipus d'oferta i contractació es realitza a persones no especialitzades en el sector, pel que demana garantir, a través de canvis en la regulació, una contractació "transparent i intel·ligible". "En cas contrari, es podria entendre la complicitat del Govern amb aquest tipus de conductes recurrents i que són àmpliament conegudes pel regulador", denuncia el diputat d'En Comú.