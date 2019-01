Casado promet "alliberar" a la Catalunya "a les mans" de Sánchez, "segrestada per una banda de racistes"

El líder del PP, Pablo Casado, ha promès aquest diumenge que si arriba al Palau de la Moncloa posarà "ordre a Catalunya" i "alliberarà a tota una societat segrestada per una banda de fanàtics, racistes i supremacistes" que, segons ha dit, compta amb la "impunitat" de tenir un Govern d'Espanya "a les mans".





Així s'ha pronunciat en la clausura de la Convenció Nacional del PP que des de divendres se celebra a l'Ifema de Madrid sota el lema 'Espanya en llibertat', en què ha estat acompanyat per la plana major del seu partit i exdirigents del PP com José María Aznar, María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre o Manuel Pizarro.





En el seu extens discurs, en què ha exposat el projecte que vol per a Espanya, Casado ha afirmat que si guanya les eleccions podran en marxa amb caràcter "immediat" l'article 155 de la Constitució, sense límit de temps per a "deposar" al Govern català, nomenar un de nou i recuperar el control de l'educació, la seguretat, la hisenda, els mitjans públics i les presons.





Es tracta, ha prosseguit, de dur a terme un reforçament institucional que passa per "recuperar la legalitat, la convivència i la prosperitat a Catalunya", que ha "laminat la pesta del nacionalisme", ha dit, parafrasejant així les manifestacions que va fer en el marc de la Convenció el premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.









Casado ha recordat algunes de les iniciatives que el PP vol impulsar com la reforma del Codi Penal per penalitzar la convocatòria il·legal de referèndum il·legal; la reforma de la Llei d'Indult per prohibir davant delictes de rebel·lió i sedició; l'impuls d'una Llei de Símbols per garantir la neutralitat del personal i de l'espai públic; l'aplicació de la Llei de Partits per il·legalitzar als que promoguin la violència, i la de finançament de partits perquè no rebin fons els que atemptin contra Espanya.





"En definitiva, posarem ordre a Catalunya i alliberarem a tota la societat segrestada per una banda de fanàtics racistes i supremacistes, amb la impunitat de tenir al Govern d'Espanya a les mans", ha proclamat Casado, recollint una forta ovació de l'auditori.





En el seu discurs, el líder dels populars ha criticat la dependència de l'Executiu socialista dels independentistes catalans i ha posat com a exemple d'això projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019.





En aquest sentit, ha assenyalat que si Sánchez aconsegueix aprovar els PGE amb els suports dels independentistes i nacionalistes, el seu partit es dedicarà a "revertir" els seus "nefastes conseqüències" quan arribi al Govern d'Espanya, ja que, al seu parer, són "desigualitaris", "injustos" i "la mossegada que el nacionalisme li exigeix per atrinxerar-se en la Moncloa, hipotecant" el futur dels espanyols.









LA CONSTITUCIÓ, "MURALLA PER A QUI L'AMENAÇA"

Coincidint amb el 40 aniversari de la Constitució, ha recalcat que el PP no tolerarà que es "despenalitzin els ultratges a la Corona" ni que s'obri "en canal" la llei de lleis ratificada pels espanyols en 1978. "La Carta Magna, sencera, és camí per a qui la respecta i muralla per a qui l'amenaça ", ha ressaltat.





Casado ha assenyalat que el PP seguirà reivindicant la Transició, un pacte en el qual hi va haver "grandesa moral", "reconciliació" i "concòrdia". Amb aquest objectiu, ha indicat que en breu el seu partit presentarà una llei de la Concòrdia per "passar pàgina" de la "fractura" que, al seu parer, ha causat la Llei de Memòria Històrica.