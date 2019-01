Els oponents del sud de Madrid han demostrat aquesta temporada que són un rival a superar amb més dificultat de la que aparenta el conjunt de Pellegrino. I és que només el canvi de Leo Messi a la segona part ha pogut recompondre el FC Barcelona i donar-los la setena victòria consecutiva a la Lliga per 3 a 1 davant els pepinos, en un partit que, fins a la sortida al terreny de joc del 10 blaugrana , el Leganés havia empatat.





De fet, Messi ha marcat 7 dels 14 gols que el Barça li ha marcat a Leganés en els últims 5 partits entre aquests dos equips. I avui, un cop més, el mitjapunta argentí ha tornat a ser preocupantment decisiu per a la victòria blaugrana al Camp Nou.









Dembele va marcar el primer per als locals en el minut 32, en una bona exhibició de joc de l'extrem francès, sense que arribarà a culminar cap altra ocasió. Els blaugranes van marxar al descans amb el marcador a favor fins que en el 57 Bratihwaite empatava el partit i saltaven totes les alarmes.





Llavors, Valverde, que havia decidit donar descans a Messi pensant en el pròxim partit de Copa del Rei entre setmana contra el Sevilla, tot just 8 minuts després de l'empat va reforçar l'eix artífex del joc blaugrana amb el 10 i Rakitic, evidenciant la dependència de la plantilla dels titulars per endur cada trobada, una qüestió preocupant per a un equip com el Barça. A sobre, Dembele també va ser substituït per Malcom, gairebé directe al túnel de vestidors lesionat en el seu millor moment de la temporada i, de moment, sent dubte per al pròxim partit coper.









Així i tot, a l'entrar 'la puça' al camp, Suárez avançaria l'equip en el 71, ficant al fons de la xarxa un rebuig de precisament Messi, i el mateix 10 marcaria el gol que va sentenciar el resultat favorable als blaugrana a el descompte, havent evitat el 2-2 Vermaelen en el 84.





@fcbarcelona





Ara, el Barcelona segueix mantenint aquesta distància de 4 punts amb els matalassers en la primera posició de la competició domèstica, i dimecres disputarà al Sánchez-Pizjuan el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei.





Veurem a on arriba aquest equip, amb un onze estel·lar però sense recanvis que sàpiguen aguantar els resultats, durant l'altra meitat que encara queda d'aquesta temporada 2018-2019.