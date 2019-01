Miki se'n va a Eurovisió 2019 amb 'La venda'

El concursant d'Operación Triunfo 2018 Miki representarà Espanya al Festival d'Eurovisió 2019, que se celebrarà el proper 18 de maig a Israel, amb la cançó 'La venda'.





El tema, compost per Adrià Salas, de 'La Pegatina', ha estat seleccionat pel públic aquest diumenge 20 de gener, durant una gala especial d'Operación Triunfo.

















La cançó interpretada per Miki ha obtingut un 34 per cent dels vots del públic i s'ha imposat a 'Muérdeme', defensada per María Villar, que ha quedat en segona posició amb un 22 per cent dels vots.





'LA VENDA'





'La venda' ha destacat per ser una cançó festivalera i plena d'energia que va posar en moviment el plató sencer tant en el primer passe com després de conèixer-se que era el tema guanyador.





Es dóna la circumstància que 'La Pegatina' és un dels grups favorits de Miki i durant el progama ha explicat diverses vegades que el seu primer concert va ser precisament per veure aquest grup de música de rumba catalana i ska.





Optaven a representar Espanya a Eurovisió un total de deu temes, entre ells 'No puedo más', interpretada per Famous (guanyador d'OT 2018); 'Hoy soñaré', cantada per Sabela; 'Nadie se salva', interpretada per Natalia i Miki; 'Qué quieres que haga', defensada per Julia; 'Se te nota', interpretada per Carlos Right; i 'Todo bien', cantada per Marilia.





JURAT





Durant la gala, han valorat les cançons el director artístic d'Universal Music, Manuel Martos, la cantant Pastora Soler, el locutor de ràdio Toni Aguilar i el compositor de 'Toy', la cançó guanyadora al Festival d'Eurovisió 2018.





L'any passat, Espanya va quedar en el lloc 23 a Lisboa amb el tema 'La teva cançó', interpretat per Amaia i Alfred. En aquesta ocasió, el festival se celebrarà a Israel el proper 18 de maig.