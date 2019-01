L'economia submergida a Espanya suposa el 25 per cent del PIB

L'economia submergida a Espanya suposa el 25 per cent del Producte Interior Brut (PIB) i una de les causes principals és que no hi ha prou mitjans de control per controlar les pràctiques de frau.





De fet, Espanya doblega a Europa en economia submergida a causa d'aquesta manca d'efectius, segons un informe dels Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha).









El nombre d'efectius que destina Espanya a la lluita contra l'economia submergida serà el 2019 de 25.916 persones, la meitat dels que utilitzen en la mitjana ponderada d'Europa.





Gestha adverteix que Espanya se situa a la cua de la Unió Europea (UE) pel que fa a personal dedicat a combatre aquestes pràctiques fraudulentes, de manera que cada empleat ha de vigilar a 2.836 ciutadans, mentre que a la UE tenen la meitat de treball: cada efectiu controla a 1.185 persones.





NOUS IMPOSTOS





D'altra banda, els tècnics d'Hisenda donen suport a la creació dels nous impostos als serveis digitals i a les transaccions financeres, però creuen que la previsió de recaptació pels nous impostos està "sobrevalorada" i dubten que pugui repercutir en els ingressos d'aquest any.





En una nota, l'assenyala que els nous impostos dotaran d'una "major equitat i suficiència" al sistema tributari, encara que adverteixen sobre les dificultats que comportarà el seu control tributari i que entraran en vigor amb un retard "considerable" de no corregir-se l'actual dinàmica parlamentària, llastrant la possibilitat de recaptar-en 2019.





Sobre l'impost sobre determinats serveis digitals, conegut com a 'taxa Google', Gestha assenyala que a nivell global, segons estimacions del Comitè de Fiscalitat de l'OCDE, la càrrega tributària efectiva de les grans transnacionals està entre 4 i 8,5 punts percentuals per sota de la d'empreses similars que operen únicament a nivell nacional. No obstant això, apunta que alguns Estats tenen un grau de coresponsabilitat en l'elusió d'aquelles quan, per atreure-les a les seves territoris, concedeixen avantatges fiscals.





Així, per reduir l'evasió, Espanya ha implementat la nova directiva d'IVA que la UE va aprovar el 2015 per garantir la recaptació de l'IVA al país on es troba el consumidor, de manera que els béns i serveis prestats digitalment es localitzin al país del destinatari, un problema que per als tècnics resulta "especialment rellevant" en les transaccions en línia B2C (d'empresa a consumidor final).





DIFICULTATS PER A DEMANAR DADES DE FACTURACIÓ





No obstant això, reconeix dificultats tècniques per aconseguir la informació de les xifres de facturació de companyies radicades fora d'Espanya i altres relacionades amb el control de l'impost per perseguir l'elusió i evasió d'aquest, per la qual cosa qüestiona els 1.200 milions d'euros que s'esperen recaptar per aquest tribut.





Els tècnics d'Hisenda rebutgen les crítiques del sector sobre aquest impost perquè l'import que les tecnològiques paguin serà una despesa deduïble en l'Impost sobre Societats, el que evita qualsevol doble imposició.





Així mateix, recorden que el tipus impositiu del 3% sobre els ingressos de publicitat, serveis d'intermediació i venda de dades en línia és el recomanat per la Comissió Europea, el que aportarà "molt poca recaptació" en relació als multimilionaris beneficis "eludits a Espanya i enviats als holdings d'aquestes empreses".