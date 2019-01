El nou PP és recuperar les essències d'Aznar?

Durant tres dies uns quants milers de militants i dirigents del PP s'han reunit en la seva Convencional Nacional celebrada a Madrid, la primera des que Pablo Casado va ser elegit màxim responsable del partit. Una trobada en què han assaborit l'expulsió del PSOE de la Junta d'Andalusia i fer-se amb la presidència de la mateixa amb un govern compartit amb Ciutadans i el suport de VOX. Es tracta d'una situació que el nou líder ha venut com el seu primer triomf al capdavant dels populars.









Una convenció en què s'ha evidenciat el que ja era manifest, les diferències insalvables de Mariano Rajoy i José María Aznar, que han participat en el conclave en dies diferents per no haver de saludar-se i sortir junts en la tan esperada foto.





José María Aznar, que ha entrat com el gran guanyador, ha aprofitat l'ocasió per enviar alguns missatges fora i dins del seu partit, al qual va dir al seu dia que ja no era militant. En la seva intervenció es va trobar com peix a l'aigua i sabent-se el pare polític d'un Casado que està disposat a seguir els seus "consells".





"Ni tuteles ni la teva tia" repetirà Aznar referint-se al nou dirigent popular per demostrar la independència del mateix. Frase que el mateix Manuel Fraga li va dir als assistents al congrés del partit quan Aznar es presentava com a cap de llista a la presidència del govern d'Espanya.





Mariano Rajoy, en la seva línia de gallec, amb aparença d'estar millor que abans. Escenificació per quedar bé davant dels seus "companys" de partit. La seva imatge, la d'un de pare prior ja jubilat i encantat de conèixer-se.





En els discursos triomfalistes dels oradors s'amagava la preocupació que tenen per les enquestes que estan en poder de l'executiva en la qual la irrupció de VOX pot seguir llevant-li vots. Per això, aquesta insistència a demanar a tots aquells votants que s'han anat, que tornin, perquè el PP és l'únic partit que defensa els interessos d'Espanya i el més disposat a tajar la ruptura del país.





El que no han explicat és el motiu de la fugida de vots cap VOX. La corrupció que no ha cessat? D'això no s'ha parlat, ni s'ha fet autocrítica de la mateixa. Casado ha perdut una gran ocasió de congraciar-se amb una bona part dels seus ex votants, potser del que es tracta és d'enterrar aquesta etapa negra dels populars esperant que la gent s'oblidi. El dolent és que les hemeroteques s'han convertit en la memòria col·lectiva.





Casado, que es presenta com el salvador de les essències del PP d'Aznar, ha posat dues prioritats en la seva agenda: reconquistar els votants i posar ordre a Catalunya amb l'aplicació del 155 si cal. No li va tremolar el pols.





Encara que aparentment es va escenificar que ells són la casa comuna de la dreta rància ?, més d'un dirigent territorial no comparteix el gir més a la dreta del PP de Casado, però cal acatar les estratègies no fos cas que perdin la confiança del líder i les seves butaques corrin perill.





Casado no sol perdonar aquells que no donen suport a les seves tesis. Somriure amable, però mà de ferro, com el seu mestre i tutor, José María Aznar. S'obre una nova etapa al Partit Popular, però la fórmula és la volta al passat, mal assumpte.