Turull, Rull i Sànchez demanen al Suprem llibertat vigilada en el judici del procés

Els presos Jordi Turull, Josep Rull, i Jordi Sànchez han demanat al Tribunal Suprem que els concedeixi la 'llibertat vigilada' durant el judici del procés previst per a finals de gener o principis de febrer.





Argumenten que es tracta d'afrontar la causa en les "degudes condicions" en el judici, al qual acudeixen per un presumpte delicte de rebel·lió.









En la petició escrita la defensa sol·licita mesures "que s'estimin necessàries per a conjugar la llibertat dels processats, habilitant a aquest efecte els mecanismes de vigilància o seguretat que el tribunal consideri oportuns perquè aquests estiguin a disposició del tribunal -a tall d'exemple, pernoctant en el mateix allotjament que els seus lletrats-, per tal d'afrontar el judici oral en condicions òptimes per garantir la plenitud del seu dret de defensa ".





Jordi Sànchez demana a la Sala d'enjudiciament que "arbitri els mecanismes oportuns per garantir l'establiment de mesures d'allotjament que no impliquin el desplaçament i trasllat diari al centre penitenciari ordinari, tot això a fi de garantir el dret de defensa dels processats així com el correcte desenvolupament de les sessions del judici oral".