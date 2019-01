El nadó de dos mesos que va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el divendres 4 de gener després de ser maltractat presumptament pel seu pare ha mort aquest dilluns a les 14.15 hores, ha informat el centre mèdic en un comunicat.





El nen va ingressar perquè patia un hematoma al cap, tenia un braç fracturat i també "cinc costelles trencades amb callo", el que indicava signes de maltractaments anteriors, van explicar fonts coneixedores.





Davant les sospites, l'equip mèdic va activar el protocol de maltractament infantil, que va ser endurit arran del conegut com a 'cas Alba', i el pare va acabar per confessar el dijous 10 als facultatius haver maltractat al petit, després del que va ser detingut per els Mossos d'Esquadra, se-li la tutela del menor.





RETIR de la tutela





La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) de la Generalitat va assumir la tutela del nadó --retirant-li també a la mare, que en un inici va negar els maltractaments--, després d'obrir un expedient de desemparament i iniciar mesures de protecció.





La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, va obrir un expedient i investiga l'assistència prèvia que ha rebut en els diferents centres en les últimes setmanes, ja que en una d'aquestes visites una infermera de Calella (Barcelona) va alertar d'una possible situació de maltractament.





El nadó, un nen de dos mesos, vivia a Pineda de Mar (Barcelona) amb el seu pare, un jove de 21 anys de nacionalitat uruguaiana, i la seva mare, una catalana de 18 anys.





A principis de la setmana del 7 de gener, els metges van començar a sospitar que el nen havia patit maltractaments, i van interrogar els pares, que van negar els fets adduint que probablement el nen s'havia donat "alguns cops", i més tard el pare va confessar.





SÍNDIC VEU MANCANCES EN EL CIRCUIT





El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha constatat la setmana passada que en el cas del nadó "hi ha hagut mancances d'informació, de comunicació, de formació i dotació del personal en els diversos serveis i, sobretot, de coordinació entre els mateixos", i que emetrà una resolució en les properes setmanes.





Després de reunir-se amb Dgaia, Salut i representants de l'Ajuntament de Pineda, Ribó va explicar que tot i que encara no han arribat a una diagnosi clara del cas, "hi ha elements més que suficients per creure que aquest nadó ha estat objecte de maltractament", d'acord amb els protocols de maltractament de menors existents, i a l'espera de les investigacions judicials.