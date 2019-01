Barcelona obrirà gràcies a la Caixa una convocatòria d'ajuts a projectes de recerca

L'Ajuntament de Barcelona obrirà per primera vegada una convocatòria de subvencions per valor de milió d'euros a projectes d'investigació innovadors en els àmbits d'envelliment i qualitat de vida, i mobilitat i respecte i protecció del medi ambient, en la qual col·laborarà la Fundació Bancària la Caixa.





Aquesta és una de les línies d'actuació del conveni subscrit aquest dilluns per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, que també recull la creació del programa La Caixa Living Lab, un laboratori d'investigació i participació ciutadana, en el marc del Pla Barcelona Ciència.





Les subvencions a projectes de recerca, que es publicaran al març a través de l'Institut de Cultura (Icub) i tindran una dotació total d'un milió d'euros, són la primeres d'aquest tipus obertes per un ajuntament, ha remarcat Colau, i La Caixa farà una aportació de 400.000 euros en dos anys.





L'acord amb La Caixa --que aportarà un milió d'euros-- també inclou la creació del laboratori de ciència participativa La Caixa Living Lab, on l'entitat aportarà 600.000 euros, que tindrà com a objectiu acollir iniciatives de participació pública de recerca i codisseny de agendes en temes de recerca i innovació.





"ESTRATÈGIA DE CIUTAT"





Colau ha remarcat que el conveni amb La Caixa no és anecdòtic, sinó que forma part d'una "estratègia de ciutat" en què Barcelona aposta decididament per la ciència, amb la voluntat que sigui un actor principal i es converteixi també en un tema municipal.





Giró ha considerat que Barcelona "està en el camí" de ser un centre de referència internacional en investigació, tot i que encara queda molt per fer, i ha apostat per situar la ciència com a prioritat estratègica.





Ha assenyalat que Barcelona, de la qual li agrada pensar que és hereva de la tradició humanista de l'Atenes clàssica, té un alt nivell de curiositat pel coneixement, de tolerància i de capacitat de diàleg, i ha apostat perquè projectes com el Living Lab tinguin un "impacte directe" sobre la qualitat de vida dels ciutadans.





El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha celebrat que el conveni consolidi el Pla Barcelona Ciència, que ha ressaltat que és pioner a l'Estat, i la presidenta en funcions del Consell Assessor Científic de Barcelona, Vera Sacristán, ha emfatitzat el suport incondicional del consistori a la ciència quan no té competències en aquest àmbit.





L'Ajuntament ha iniciat un projecte acadèmic i científic al voltant del Parc de la Ciutadella per consolidar la ciutat com a nucli de recerca internacional, en col·laboració amb les universitats, centres de recerca i altres institucions, ha incrementat el finançament municipal a projectes d'investigació impulsats en centres de la ciutat, i ha creat el premi europeu Barcelona Hipàtia de la ciència.