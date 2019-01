El Govern porta a votació al Ple del Congrés d'aquest dimarts el decret llei aprovat en el Consell de Ministres del passat 28 de desembre, en el qual s'inclouen mesures "d'urgència" sobre la creació artística, com que es pugui compatibilitzar la pensió de jubilació amb la creació artística o cotitzar en períodes inactius.





Aquest document de l'Executiu, a proposta del ministeris de Cultura i Esport, d'Hisenda i de Treball, Migracions i Seguretat Social, inclou alguns punts de l'informe elaborat a la Cambra baixa per la Subcomissió de Cultura per posar en marxa un Estatut de l'Artista. Aquest informe va ser aprovat per unanimitat el passat mes de setembre.





Tal com va informar el Govern en el seu dia, aquest decret llei té com a objectiu "garantir un adequat exercici de l'activitat artística, sobre la base de la consideració de les seves peculiaritats característiques que la fan mereixedora d'un règim fiscal, laboral i de la Seguretat social que garanteixi el seu desenvolupament adequat, tal com succeeix respecte a altres sectors professionals".





Es tracta, segons ha indicat l'executiu, de recollir les reivindicacions "històriques" del sector perquè aquest tingui "una situació digna".





En matèria de fiscalitat, el Reial Decret Llei baixa l'Impost sobre Valor Afegit (IVA) del 21% al 10% aplicable als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors, tècnics que siguin persones físiques, als productors i organitzadors d'obres i espectacles culturals. Es recupera d'aquesta manera, amb efectes des de l'1 de gener de 2019, l'aplicació del tipus reduït d'IVA a aquests serveis essencials de la indústria cultural, amb l'objectiu de fomentar la creació artística, el creixement de la indústria cultural i la difusió i accés a la cultura dels ciutadans.





També es baixa del 19% al 15% el tipus de retenció i ingrés a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor. D'aquesta manera s'equipara aquest tipus de retenció al que tenen els propis autors. Amb aquesta iniciativa es beneficia, entre d'altres, als hereus de l'artista, perquè no els retinguin més que al propi artista.





FOMENT DEL CINEMA INTERNACIONAL





S'eliminen les obligacions, incloses en la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2018, que havien d'assumir els productors de cinema per acollir-se a la deducció fiscal per produir cinema internacional a Espanya.





Amb això s'atén, segons l'Executiu, una demanda del sector audiovisual i es fomenta la producció de cinema internacional a Espanya. El Reial decret llei estableix que s'han de regular per via reglamentària uns nous requisits que es considerin més adequats per potenciar l'efecte incentivador de les deduccions fiscals a la producció de cinema. El Govern espera aprovar aquest desenvolupament reglamentari a principi d'any.





PROTECCIÓ A ARTISTES





El decret llei afegeix un nou article, dins d'una nova secció anomenada 'Artistes en espectacles públics', al text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb el qual regula la inactivitat d'artistes en espectacles públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social, de manera que es preveu que els artistes en espectacles públics podran continuar inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant els seus períodes d'inactivitat de forma voluntària, sempre que acreditin, com a mínim, 20 dies en alta amb prestació real de serveis en aquesta activitat en l'any natural anterior.





Aquesta inclusió s'ha de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social. També queda protegida, durant els períodes d'inactivitat, la situació de la treballadora embarassada o en període de lactància natural fins que el fill compleixi nou mesos, que no pugui continuar realitzant l'activitat laboral d'artista en espectacles públics.





El Govern, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació d'aquest decret llei, ha de procedir a l'aprovació d'una norma reglamentària que reguli la compatibilitat de la pensió de jubilació amb activitats d'aquells professionals dedicats a la creació artística que percebin per aquesta activitat drets de propietat intel·lectual.





Aquest reconeixement de compatibilitat comportarà una cotització de solidaritat del 8%, que en cas de tractar-se de treballadors per compte d'altri serà a càrrec de l'empresari el 6% i del treballador el 2%.





Així mateix, el decret llei preveu que en el termini màxim de sis mesos des de la seva publicació, es procedirà a l'aprovació d'un altre decret llei per modificar la regulació de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics que substitueixi la normativa actual.