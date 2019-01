La Salle-URL i el Consorci de la Zona Franca posen en marxa un accelerador de start-ups

La Salle Campus Barcelona-URL, a través del seu parc d'innovació La Salle Technova Barcelona, i El Consorci de la Zona Franca de Barcelona han inaugurat avui el BMP Accelerator, un programa d'acceleració de startups provinents del sector immobiliari. L'objectiu d'aquest programa és dotar les startups d'eines per dur a terme iniciatives empresarials i projectes innovadors, així com per desenvolupar oportunitats de mercat, aconseguir inversió, preparar-les per treballar al costat de les corporacions o fomentar el networking amb socis potencials.





Josep Miquel Piqué, president executiu de La Salle Technova Barcelona, ha destacat que "el Consorci entén i interpreta la transformació digital, i per això aquest programa és tan necessari per la importància de connectar empreses madures amb les noves innovacions disruptives de les startups, el que ens proporcionarà segur el millor dels dos mons ". Pere Navarro, delegat especial d'Estat del Consorci de la Zona Franca, ha destacat la implicació del CZFB amb aquest tipus de projectes "com a eina de transformació econòmica involucrada amb la innovació i el compromís social", després de la clausura la setmana passada del programa d' acceleració de startups del mercat logístic, el eDelivery Accelerator. El CZFB continua d'aquesta manera la mateixa línia de treball que busca "promocionar aquelles activitats que suposen una millora de la vida de les persones. Seguirem col·laborant i potenciant aquest tipus d'experiències", ha afirmat Navarro.





Les startups participants en aquest programa d'acceleració són 1001 portals, Alfred Smart Systems, Brichblock, Datare, Majordom, Nested, PropCrowd, Realo, Urbitdata, Viewtek i Zillios. En total, aquestes empreses sumen una facturació de 675.500 € i tenen una inversió de 1.431.000 euros. Totes elles van formar part de l'àrea de Proptech de Barcelona Meeting Point 2018. El programa mantindrà sessions one-to-one amb cadascuna d'elles per establir les seves necessitats i dissenyar el programa per aportar-los valor.





Mantindrà amb elles sessions teòriques i pràctiques de tècniques de màrqueting i vendes i les assessorarà per aconseguir que tinguin èxit en les rondes d'inversió. Finalment, organitzarà trobades amb empreses claus del sector immobiliari per transmetre a les startups quines són les necessitats actuals d'aquest sector i de quina manera elles poden ajudar a resoldre aquestes necessitats i desafiaments. Les empreses ja confirmades són Anticipa, APCE, Autonomy Capital, Colonial, Neinor, ShibstedSpain, Tinsa i JLL Real Estate.





El programa, que comença el 21 de gener acabarà el 28 de març de 2019 a el marc del Sostre Demo Day de La Salle Technova Barcelona.