El caçador que va confessar haver matat a trets dos agents rurals al vedat de caça d'Aspa (Lleida) el 21 de gener de 2017 ha assegurat aquest dilluns al judici a l'Audiència de Lleida que es va quedar "en blanc" i que no recorda com els va disparar.





"L'únic que recordo és com veure'ls a terra i estar al cotxe, l'última imatge abans que arribés al cotxe és com si els veiés a terra", ha afirmat en el judici per jurat popular que ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Lleida.





Després la fiscal li ha preguntat si recordava si els agents estaven drets quan va disparar i ell ha contestat que "sí" i que no recorda com va arribar al cotxe.





Responent a la seva advocada, el caçador ha insistit que no sap com ho va fer i que des de llavors es troba malament: "Porto dos anys destrossat, em sento fatal, no sé com ho vaig poder fer".





Ha dit que no sabia per què va anar corrent al cotxe i no va tornar al lloc on estaven els agents rurals per veure si estaven vius o morts ni per què no va cridar als serveis mèdics.





També ha relatat que ha tingut altres episodis en què s'ha quedat en blanc, que va patir epilèpsia i que de petit sentia veus, un assumpte del qual ha dit que mai va parlar amb el seu pare i sí amb la seva mare.





L'advocada de la defensa, Montse Torres, en les qüestions prèvies, ha argumentat que el caçador pateix una malaltia mental crònica que no ha estat tractada que, segons ha dit, demostraran el psicòleg, el psiquiatre i el neuròleg que declararan durant el judici i ha explicat que l'acusat ha tingut epilèpsia.





L'advocat de les famílies dels agents rurals, Pau Simarro, i el dóna l'Associació Professional d'Agents Rurals i de l'Associació Espanyola d'Agents Forestals (Aeafma), Albert Requena, demanen 51 anys de presó per al caçador, les associacions de caça una condemna "exemplaritzant" i l'advocat de la Generalitat 20 anys per cada assassinat.





La Fiscalia sol·licita condemnar-lo per dos delictes d'assassinat amb traïdoria en concurs amb un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat, i li demana una pena de 23 anys i 8 mesos de presó per cadascun d'ells i un altre de presó per un delicte de tinença il·lícita d'armes perquè no tenia la llicència de l'escopeta.





En la sessió matinal del judici ha declarat com a acusat el caçador que va posar al seu nom l'escopeta amb la qual I. R. va matar als dos agents rurals, que ha explicat que l'acusat i ell van canviar de nom l'arma per no deixar-la en la Comandància de la Guàrdia Civil i evitar així que fos subhastada.





Al llarg de la setmana declararan una vintena de persones, entre agents dels Mossos d'Esquadra, forenses i altres testimonis, entre ells el pare i la parella del caçador acusat del doble crim.