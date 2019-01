Esquerra Republicana ha avançat aquest dilluns el seu rebuig a la convalidació del decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, el que deixa al Govern central en mans del PP i Ciutadans en la votació que tindrà lloc aquest dimarts al Congrés.





El rebuig dels republicans catalans s'uneix al que ja va avançar Units Podem la setmana passada, davant l'absència d'un instrument perquè les entitats locals puguin contenir els preus del lloguer.





El 'no' de totes dues formacions obliga el Govern espanyol a comptar amb la complicitat del PP i Ciutadans, bé a través del seu suport o la seva abstenció, per evitar que el Congrés tombi el decret que porta en vigor des que va publicar al Butlletí Oficial de l' estat.





Amb el rebuig de Units Podem i Esquerra Republicana, el decret serà derogat llevat que el PP renunciï a tombar, però fins i tot l'abstenció del principal grup de l'oposició podria ser insuficient, en cas que Ciutadans votés en contra.





De moment, el PP no ha revelat el sentit del seu vot, però els populars ja van criticar el decret el mateix dia que el va aprovar el Consell de Ministres i fins i tot van buscar una redacció alternativa a través d'una altra iniciativa legislativa.





EL PNB SI HO VOL DONAR SUPORT





En concret, el PP va aprofitar la seva esmena a la totalitat a la llei d'emergència habitacional de la PAH per revertir els canvis introduïts pel Govern central en el lloguer, tornant als tres anys de durada mínima. De fet, els de Pablo Casado van defensar aquesta esmena, que encara no s'ha debatut, com una oposició tant a la llei de la PAH com al decret del lloguer.





Amb Ciutadans el Govern espanyol ha mantingut una negociació durant les últimes setmanes, però la formació taronja encara no ha concretat la seva posició sobre aquest decret i espera definir-la en la reunió de grup parlamentari que tindrà lloc a la tarda d'aquest dilluns.





Per ara el Govern central només compta expressament amb el suport del PNB, que en tot cas ha exigit canvis en el decret, pel que sol·licitarà la seva tramitació com a projecte de llei si finalment es convalida.