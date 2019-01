Enric Crous deixarà el càrrec de conseller delegat de Cacaolat el proper 31 de gener, després de dos anys en el lloc, han informat fonts consultades per la companyia.





De mutu acord amb la direcció, l'empresari es desvincularà de la firma de batuts i emprendrà els seus projectes personals, com defensar la seva candidatura a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona.





Fonts sindicals asseguren tallantment que la seva sortida "no té a veure amb el preacord aconseguit amb la direcció". Crous ja va anunciar fa mesos la seva voluntat de deixar el càrrec per a presentar-se a les eleccions de la Cambra de Comerç.





NO SE'L SUBSTITUIRÀ





El consell d'administració de Cacaolat ha agraït a Crous la labor exercida durant aquest temps, que va acabar amb la definició del pla estratègic encomanat per la presidència de l'empresa el passat mes de novembre.





El càrrec de Crous no tindrà substitut i estarà cobert per l'actual direcció general liderada per Francesc Lluch.





Cacaolat, propietat de Damm i Cobega al 50%, va tancar l'exercici 2017 amb una facturació de 62 milions d'euros, un Ebitda d'uns 10 milions d'euros i una producció de 55 milions de litres.