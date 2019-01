Els New England Patriots i Los Angeles Rams protagonitzaran la Super Bowl

Els Patriots de New England i els Rams de Los Angeles seran els protagonistes el proper 3 de febrer de la 53 edició de la Super Bowl, la gran final del futbol americà nord-americà (NFL), després de batre a domicili i amb pròrroga en les finals de conferència als Kansas City Chiefs (31-38) i als New Orleans Saints (23-26).





Els 'Pats' han tornat a demostrar una temporada més que són la gran dinastia del segle XXI gràcies a aquesta dupla que formen l'entrenador Bill Belichik i el 'quarterback' Tom Brady, que lluitaran per novena vegada, tercera consecutiva, pel trofeu Vince Lombardi, i precisament davant del rival davant amb el qual van iniciar el 2002 la seva era més dominadora, imposant-se llavors per 20-17.





Els dos finalistes que es presentaran al Mercedes Benz Arena d'Atlanta ho faran a més havent guanyat les seves respectives conferències com a visitants, fet que no succeïa en la NFL des del 2013, any des del qual els equips locals sempre havien fet valer aquesta condició. També han necessitat temps suplementari, en el cas dels Rams amb certa polèmica per una jugada al final de l'últim període.