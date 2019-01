Barça Lassa-València Basket, Reial Madrid-Movistar Estudiantes, Kirolbet Baskonia-Divina Seguros Joventut i Iberostar Tenerife-Unicaja són els aparellaments de la Copa del Rei de Madrid, en què el Barça i el Reial Madrid no s'enfrontarien fins a una hipotètica final.





Així ho ha dictaminat el sorteig celebrat aquest dilluns a la seu de la Comunitat de Madrid, de cara al torneig que es disputarà del 14 al 17 de febrer al WiZink Center de la capital espanyola, on es dilucidarà el primer gran títol de la temporada.





Amb el duo còmic Pantomima Full aportant les seves 'mans innocents', el Barça, vigent campió de Copa i que no arribava al torneig com a campió d'hivern des del 2011, ha quedat aparellat amb el València Basket en l'eliminatòria de més poder a priori.





L'equip blaugrana s'està mostrant molt sòlid en la Lliga Endesa, on acumula 15 victòries en 17 jornades, i ja va guanyar fa tres mesos per la mínima a la Fonteta (85-56). Per la seva banda, l'equip taronja ha hagut d'esperar fins a l'últim dia per certificar el seu bitllet, llastrat una temporada més per les lesions, encara que en teoria arribarà amb els seus millors homes a punt per a la Copa.





El guanyador d'aquest duel es mesurarà en semifinals amb l'Iberostar Tenerife o l'Unicaja, dos equips que han calcat els seus respectius balanços en la primera volta (11-6). En el seu últim precedent, disputat fa amb prou feines 15 dies, el club canari es va mostrar molt superior al Martín Carpena (61-78).





L'ESTUDIANTES SOMIA AMB SORPRENDRE DE NOU AL REIAL MADRID





Quant a la part baixa del quadre, que es disputarà el divendres 15, el major focus d'interès residirà en el derbi entre un Reial Madrid, que aspira a recupera la seva corona i un Movistar Estudiantes que l'hi va guanyar al Montakit Fuenlabrada la plaça d'amfitrió.





En teoria, el vigent campió d'Europa parteix com a clar favorit davant d'un veí que està ficat en la baralla per evitar el descens, però el club col·legial ha millorat sensiblement en les últimes setmanes i com a mostra la seva victòria precisament davant del Reial Madrid (93-88) el dia de Reis.





Finalment, el Kirolbet Baskonia arriba amb un lleuger favoritisme davant del Joventut, un històric que aquesta temporada ha ressorgit tornant a la Copa després d'una etapa de moltes dificultats esportives i econòmiques. Fa dues jornades, l'equip de Vitòria va guanyar a Badalona, però va patir molt per aconseguir-ho (67-68).