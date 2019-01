L'Audiència de Barcelona avala l'actuació de la Guàrdia Civil en un col·legi de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha avalat l'actuació de la Guàrdia Civil per impedir la celebració del referèndum il·legal de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) on cinc activistes van resultar ferits i van presentar una denúncia contra la Guàrdia Civil per ús excessiu de la força .





En un acte, els magistrats de l'Audiència de Barcelona conclouen que l'actuació policial va complir amb els requisits de proporcionalitat i necessitat i va estar emparada per la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordenava als cossos policials impedir el referèndum.





Aquesta conclusió contradiu la sentència provisional en què la mateixa secció cinquena de l'Audiència de Barcelona va assenyalar com excessiva l'actuació de la Guàrdia Civil a aquest col·legi de l'1-O.









Ara, però, els magistrats confirmen la resolució de la jutgessa de Manresa que va denegar diverses diligències sol·licitades pels ferits i pel fiscal, entre elles identificar els guàrdies civils que van intervenir en el col·legi i la declaració com a imputat del tinent que va comandar el operatiu a Sant Joan de Vilatorrada. "Per intentar entrar a l'edifici era necessari l'ús de la força/ violència", conclou la resolució.





En el seu escrit, afirmen que els votants es resistien "pacíficament" al fet que els agents incautessin sobres, paperetes i urnes, però també recorden que els agents van advertir als votants congregats a les portes del centre de l'ús de la força per entrar al col·legi .





Davant la resistència dels votants, els agents van agafar i van arrossegar cinc votants causant-los lesions.





No obstant això, afegeix, els agents van cessar la seva actuació a l ' "adonar-se" que agafant i arrossegant als votants "no podien complir amb la missió" d'impedir el referèndum, de manera que van tractar d'entrar al col·legi per una porta del darrere. La van intentar obrir sense èxit amb cops de mall. Finalment els agents van abandonar el col·legi.