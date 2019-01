Cristiano Ronaldo firma autògrafs en arribar a l'Audiència de Madrid

El futbolista portuguès Cristiano Ronaldo ha arribat passades les 9.30 hores a l'Audiència Provincial de Madrid, on ha fet el 'passeig' tranquil i somrient davant dels mitjans, acompanyat de la seva parella sentimental, Georgina Rodríguez, amb la qual ha anat de la mà en tot moment.





Ronaldo ha arribat a la seu judicial abans de l'hora i fins i tot s'ha parat a fer un autògraf a un dels seus fans que estava apostat entre els centenars de periodistes que van a cobrir la informació i que han hagut d'esperar una llarga cua per poder acreditar-se i entrar a les dependències judicials.





La Presidència de l'Audiència Provincial de Madrid rebutjava ahir la sol·licitud de Cristiano Ronaldo d'adoptar mesures de seguretat en el seu accés a l'edifici, el que l'obligava a haver d'entrar a peu per la porta principal per acudir al judici en què ratificarà el pacte al qual va arribar amb Hisenda per tancar l'acusació de la Fiscalia per defraudar 14,7 milions entre els exercicis fiscals de 2011 i 2014.





La Presidència considera que, tot i la gran notorietat de l'acusat, res acredita que es vegi compromesa la seva seguretat pel que fa al seu accés a les instal·lacions judicials, informava el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.





Davant els magistrats que componen la secció 17, l'exdavanter del Reial Madrid haurà de reconèixer els delictes fiscals dels quals l'acusa la Fiscalia.





Ho farà a canvi de dos anys de presó sense ingrés a la presó i el pagament d'una multa de gairebé 19 milions d'euros, que ja ha estat liquidada.