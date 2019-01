Les 10 grans amenaces per a la salut mundial en 2019

Des del canvi climàtic a les superbacteris: l'Organització Mundial de la Salut ha establert les 10 grans amenaces per a la salut mundial el 2019.





I a menys que s'aborden aquestes amenaces, milions de vides estaran en perill.





Superbacteris resistents als medicaments, no vacunar quan es pot, la contaminació de l'aire i canvi climàtic, l'amenaça d'una altra pandèmia mundial de grip, les crisis en llocs vulnerables, els patògens d'alt risc com l'Ebola, altres malalties no transmissibles, el dengue, l'atenció primària deficient o el VIH ...





Pressdigital t'ofereix una instantània de els 10 problemes de salut urgents en el món aquest 2019