El Suprem confirma la seva competència per jutjar 12 encausats en el procés

La Sala d'enjudiciament del procés independentista al Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de súplica presentat pels exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez -al qual es van adherir els també encausats Carme Forcadell i Santiago Vila- contra la decisió que aquest òrgan va adoptar el passat mes de desembre de confirmar la seva competència per enjudiciar-los.









En la mateixa resolució, donada a conèixer aquest dimarts, el tribunal rebutja el recurs que l'acusació popular en aquest procediment, exercida per Vox, va presentar contra la decisió d'aquest òrgan d'aixecar del banc dels acusats sis dels inicialment processats, cinc d'ells Membres de la Mesa del Parlament i una exdiputada de les CUP, que estan acusats pel delicte de desobediència. Aquestes persones hauran de jutjats ara al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i així ho confirma avui l'alt tribunal.





En principi no cabia recurs d'apel·lació contra aquesta decisió, tot i que la Sala ha optat per contestar-i assenyalar que incorren en un error en els seus arguments per identificar el delicte de rebel·lió com a delicte de simple activitat en què, en les pròpies paraules dels recurrents, 'se suposa que el lloc de comissió ha de radicar allà on els supòsits rebels o sediciosos s'hagin alçat violenta i públicament'.





El tribunal indica que el delicte de rebel·lió pel qual el fiscal i l'acusació popular han considerat oportú acusar els processats no és un delicte de simple activitat. És un delicte anomenat 'de resultat tallat' -la independència no es va produir finalment- i l'absència d'aquest matís condueix a l'equívoc de la defensa, afegeix l'acte.





"Tampoc incorre en aquest defecte el legislador que, en definir els límits de la jurisdicció penal espanyola, en l'article 23.3 c) LOPJ (Llei orgànica del poder judicial) prescindeix del lloc de comissió de l'acció quan es tracta dels delictes de rebel·lió o sedició, en relació amb els quals atribueix sempre el seu coneixement a la jurisdicció espanyola, ja que és el territori espanyol l'escenari de la seva eventual resultat, per més que tallat", expliquen els magistrats en la seva resolució.





RESPOSTA A FORCADELL





Sobre l'al·legació de la defensa de l'expresidenta Carme Forcadell, que es queixa que la resta de la Mesa del Parlament només està acusada de desobediència i que serà jutjada per això en el TSJ català, la Sala indica que la recurrent sembla suggerir "l'existència d'una identitat corporativa amb conseqüències jurídic-processals ", si bé li recorda que "no hi ha una responsabilitat solidària (...) en el qual la pertinença a un o altre ens públic sigui la que determini la competència de l'òrgan jurisdiccional cridat a l'enjudiciament".





"Afegeix que ni el fiscal, ni l'Advocacia de l'Estat, ni l'acusació popular igualen en l'exigència de responsabilitats a la senyora Forcadell i la resta dels integrants de la Mesa", resumeix, i afegeix: "La Sala ignora si aquest tractament diversificat es correspon o no amb la realitat. Serà la prova practicada en el plenari la que resolgui el que ara no és objecte de valoració, però que sí justifica un tractament competencial diferenciat".