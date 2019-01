El Govern multa 11 aerolínies en tres anys, amb Vueling al capdavant

La Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Consum, ha sancionat 11 companyies aèries amb un total de 533.040 euros en el període comprès entre 2016 i 2018, ha informat la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.









Segons la directora d'aquest organisme, Elisabeth Abad, s'han registrat 3.817 reclamacions, de les quals 1.304 s'han resolt per la via de la mediació i 993 s'han arxivat per no acceptació per part de les companyies.





Abad ha destacat que en 1.304 reclamacions s'hagi optat per la via de la mediació en lloc de la judicial: "El nostre objectiu és aconseguir que totes les companyies aèries s'adhereixin a l'arbitratge".





Ha sostingut que Vueling és l'aerolínia que acumula un import més alt de sancions amb 307.740 euros en els últims tres anys, seguida de Ryanair, amb 46.000 euros; American Airlines, amb 37.600, i EasyJet, amb 37.200.





També han estat sancionades Air Europa, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines, Lufthansa, Monarch Airlines Limited, Turkish Airlines i Wizz Air Hungary.





Les sancions s'han imposat, principalment, per l'existència de clàusules i pràctiques abusives, incompliment de les obligacions d'atenció als consumidors, la negativa o resistència a subministrar dades i altres infraccions relatives a la documentació i informació dirigida als usuaris.





A més, Vueling també encapçala la llista d'aerolínies amb més reclamacions, amb un total de 1.579, seguida per Ryanair (1.084), Iberia (159) i Norwegian (91).