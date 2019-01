Un noi de 20 anys li arrenca el cor a un transvestit en considerar-lo "un dimoni"

Un jove de 20 anys va assassinar un travesti amb el que acabava de tenir relacions sexuals, li va arrencar el cor i va cobrir la ferida oberta al pit de la víctima amb la imatge d'un sant.





El crim, que barreja bogeria, salvatgisme i fanatisme, va ocórrer el dilluns 21 de gener a la ciutat brasilera de Campinas, a 100 quilòmetres de Són Paulo, i l'autor, Caio dos Santos Oliveira, ja està detingut.





En un altre macabre detall d'aquest assassinat, Caio va portar al cor del transvestit a la seva pròpia casa. La policia va trobar el cor de la víctima embolicat en un tros de tela amagat sota l'armari del dormitori de Gaius.





La víctima, identificat com Genilson José da Silva, de 35 anys, que pot haver estat assassinada amb un ganivet, ha d'haver lluitat molt per la vida, perquè quan Caio va ser arrestat tenia blaus i esgarrapades per tot el cos.





Va ser arrestat per casualitat per agents del Batalló Especial d'Acció Policial, BAEP, de Campinas, els que van passar per ell en patrullatges de rutina quan encara no es coneixia el crim i van decidir acostar-se a ell. Va ser quan es van adonar que el jove s'havia posat molt nerviós quan va veure la policia.









A la comissaria, Caio, sense penedir-se, va confessar el crim però es va negar a donar detalls, només confirmant que havia conegut la víctima unes hores abans, que havien tingut relacions sexuals i que després de "descobrir" que la víctima "era un dimoni", el va assassinar, li va obrir el pit i li va treure el cor.





En ser presentat a la premsa, l'assassí confés va repetir la mateixa història i va sorprendre a tots somrient amb freqüència, com si no fos conscient de la gravetat del crim que havia comès.





"Era un dimoni i li vaig arrencar el cor. Això és tot. No el coneixia, l'havia conegut a mitjanit", va repetir simplement als periodistes.





El cos de Genilson es trobava a la petita habitació que utilitzava, a un costat de la carretera, amb el pit obert i cobert amb una imatge religiosa, deixada per l'assassí.





Després, segons publica la premsa local, els agents van trobar a la casa de l'assassí diverses pertinences de la víctima, així com el seu cor.