El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha subscrit 20 convenis amb 398 empreses alimentàries i de begudes per a reduir, de mitjana, un 10 per cent de sucre, greixos saturats i sal en els seus productes d'aquí a 2020.





Els compromisos engloben a més de 4.000 aliments i begudes de 13 grups diferents: begudes refrescants, brioixeria i pastisseria, cereals d'esmorzar, cremes, derivats carnis, galetes, gelats, nèctars de fruites, pa especial envasat, plats preparats, productes lactis i salses.





L'objectiu és reduir la sal en un 16 per cent, un 5 per cent en greixos trans i un 10 per cent dels derivats carnis, com pernil cuit extra, pit de gall dindi, llonganissa o xoriço. Igualment, es pretén disminuir la quantitat de sal en patates fregides, aperitius salats o plats preparats en més d'un 10 per cent.





En greixos saturats, els 398 companyies signants es comprometen a baixar un 10 per cent el seu contingut en patates fregides, crispetes de microones o 'nuggets'; i en un 5 per cent en galetes i rosquilles i pastes.





Finalment, en sucre afegit, destaca una reducció d'un 18 per cent en maioneses, 10 per cent en productes làctics com iogurts i batuts, i 5 per cent en croissants, ketchup o pa de motlle.





En total, són cinc grans sectors d'empreses les adherides als convenis del pla: fabricació, distribució, restauració col·lectiva, restauració moderna i distribució automàtica (vending).





Així, signen el document companyies com Kellog's, Coca Cola, Pepsico, Grefusa, Campofrío, El Pozo, altres grans empreses d'embotits i pernils, Nueva Pescanova, Findus, Danone o Bimbo. En distribució, es troben els principals grups: Mercadona, Carrefour, Eroski, Lidl, Supercor, El Corte Inglés, Dia, Consum o Covirán. Dins de la restauració moderna, està Telepizza, Grup Vips, La Tagliatella, Rodilla, McDonald's, Five Guys o KFC.





ADHESIÓ VOLUNTÀRIA





L'Agència Espanyola de Alimentació i Nutrició (AESAN), dependent de Sanitat, serà l'organisme encarregat de realitzar un seguiment de les adhesions voluntàries acordades i monitoritzar el seu compliment. A "uns dies", els acords es penjaran a la web de l'AESAN i es publicaran al BOE.





"Aquest enorme esforç de la indústria és una fita, un pas molt important. Un pas més per aconseguir una alimentació més saludable. Podem estar orgullosos de les nostres empreses, que mostren responsabilitat amb la salut. El pla tindrà un impacte molt significatiu en la composició nutricional ", ha indicat la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo.





La ministra ha justificat que les dietes poc saludables "causen més morts i malalties a tot el món que el consum d'alcohol, tabac i drogues". A més, ha incidit que l'obesitat i la mala alimentació afecta més a les rendes més baixes, de manera que un dels objectius del pla és "combatre les desigualtats en salut".





Els convenis estan emmarcats en l'Estratègia de Nutrició, Activitat Física

les més altes d'Europa: el 54 per cent d'adults té sobrepès i el 17 per cent és obès. Entre nens, les dades se situen en 40 i 18 per cent, respectivament.





Dins NAOS, Sanitat va anunciar al novembre la progressiva implantació del nou etiquetatge nutricional NutriScore, així com el reforç del Codi de Publicitat d'Aliments i Begudes dirigida a menors (Codi PAOS), pel qual la indústria s'autoregula. "El Codi PAOS és clarament insuficient, necessitem el vostre compromís. Esperem que això sigui el començament d'una llarga amistat", ha conclòs Carcedo.





"La indústria d'alimentació i begudes estan en plena sintonia amb els eixos d'acció de l'estratègia NAOS a la promoció d'estils de vida saludables. Com a actor destacat econòmica i socialment, mantenim un paper molt actiu en la millora del benestar i la salut de la població", ha assenyalat Tomás Pascual Gómez-Cuétara, president de Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB), que ha ratificat el conveni juntament amb la ministra i Faustino Blanco, secretari de Sanitat, Consum i Benestar Social del Ministeri.





INDÚSTRIA LÀCTIA: MENYS SUCRE AFEGIT





L'acord també ha estat ratificat per la Federació d'Indústries Lacteas (Fenil), que s'ha compromès a una reducció d'almenys un 10 per cent de sucres afegits en productes de consum habitual i una mitjana d'un 5 per cent en productes d'indulgència . La reducció serà sobre sucres afegits, ja que en diversos grups d'aliments hi ha una proporció de sucres que està present de manera natural, que no es poden modificar. En l'etiquetatge nutricional apareixen sucres totals, que representen el sucre naturalment present més el que es pugui afegir.





"La indústria làctia porta ja molts anys reformulant els seus productes i incrementant la quantitat de categories existents sense sucres afegits. Prova d'això, és la reducció de més del 5 per cent de sucres afegits aconseguida entre el 2010 i el 2015", ha assenyalat el seu president, Javier Rozas.





Aquesta reducció de sucre afegit, compromesa per al 2020, implica un canvi en la composició dels productes que no només afecta al sabor, sinó també a la textura. S'ha començat el canvi sobre 13 categories de productes lactis (uns 300 productes en total entre diversos tipus de iogurts, batuts i postres làctics), de les quals set es consideren de consum habitual.