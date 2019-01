Un total de 961 startups d'Espanya i Portugal s'han presentat aquest any als Premis Emprenedor XXI, fet que suposa un augment de la participació del 36,3% respecte a l'edició anterior impulsat per les comunitats de les Balears i el País Basc i pel país lusità, on s'ha duplicat el nombre d'empreses participants.

Aquests guardons estan impulsats per CaixaBank, a través del DayOne, la seva divisió especialitzada per a empreses de tecnologia, innovació i els seus inversors, i són coatorgats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'Enisa, ha informat el banc en un comunicat aquest dimarts.





Les empreses guanyadores es donaran a conèixer en el primer semestre d'aquest 2019 i rebran el guardó en el marc de les jornades d'innovació, tecnologia i emprenedoria 'DayOne Innovation Summits'.





Es tracta d'un nou programa creat per CaixaBank DayOne que se celebrarà a Espanya i Portugal i on es reunirà els principals actors de l'ecosistema emprenedor, tecnològic i inversor de cada territori.





En aquestes sessions es conjugaran 'workshops', 'masterclass', ponències i taules rodones, en què s'explicaran les noves tendències del sector i les peculiaritats de cada zona, i s'exposaran casos d'èxit.





El primer 'DayOne Innovation Summit' es va celebrar a Barcelona i va reunir més de 300 persones a l'Auditori de CaixaBank.





PREMIS





Aquest any, els Premis Emprenedor XXI lliuraran 19 guardons a les empreses amb major impacte en la seva àrea de procedència: 17 a Espanya (un per comunitat autònoma) i dos a Portugal.





A més, el 14 de maig s'atorgarà un premi a les millors empreses de cada sector, elegides d'entre el conjunt de les candidatures rebudes a Espanya i Portugal.





S'han definit sis sectors, en funció de les noves tendències en innovació i de les àrees de negoci de BPI i CaixaBank: Agro Tech, Health Tech, Commerce Tech, Cap&Insur Tech, Tourism Tech i Impact Tech.