Julen es va precipitar en caiguda lliure durant 71 metres

El cos sense vida de Julen, el nen de dos anys que va caure en un pou el passat diumenge 13 de gener al municipi malagueny de Totalán ha estat trobat a la matinada d'aquest dissabte, després de 13 dies de recerca, segons han confirmat fonts de Subdelegació del Govern.





El Delegat del Govern ha indicat també que, per "la posició" en què van trobar al petit, va patir una "caiguda lliure", llançant un missatge de cautela sobre les teories que es barregen en relació a l'existència d'un tap de sorra que va dificultar els treballs per arribar a Julen: "és cert que hi ha diverses teories sobre aquest tap, però el que sí sabem segons els investigadors de la Guàrdia Civil que van accedir al pou és que el nen va patir una caiguda lliure de 71 metres (dels 107 metres de profunditat del pou) i es va topar amb terra tant per sobre com per sota d'ell ".





Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegat del Govern a Andalusia, ha revelat que ja s'està realitzant l'autòpsia del petit Julen i que la Guàrdia Civil s'està encarregant de portar a terme la investigació.





Així, una vegada que els equips de rescat han accedit al punt del pou on es buscava a Julen, es va localitzar el cos sense vida del petit. Després d'això, s'ha activat la comissió judicial.





El rescat, en què van col·laborar des del primer dia un operatiu de més de 300 efectius que treballen per torns, es ve succeint des que el passat 13 de gener es rebés l'avís de caiguda d'un menor per un forat de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a la zona coneguda com Dolmen del Turó de la Corona d'aquesta localitat malaguenya.









Marlaska lloa la "tasca d'enginyeria humanitària" per rescatar Julen com a "exemple de cooperació"

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacat la "tasca d'enginyeria humanitària" que s'ha realitzat en les tasques de rescat de Julen en què "centenars de persones s'han coordinat perfectament", traslladant ara a la Guàrdia Civil la investigació que aclarirà el succés.





En una compareixença a la seu del Ministeri, el ministre ha ressaltat que "s'ha fet tot el humana i tècnicament possible per salvar" el nen, en una operació de rescat "enormement complexa des d'un punt de vista tècnic" i que s'ha desenvolupat "a contrarellotge".





El ministre ha subratllat el seu "profund orgull i agraïment" a veïns, col·lectius, miners, psicòlegs, serveis d'emergència, voluntaris i Guàrdia Civil per la seva actitud durant aquests 13 dies que ha durat el rescat del nen.





Més en concret, ha ressaltat "l'extraordinari treball" de la Guàrdia Civil, que ha coordinat les tasques de rescat, i ha destacat "la humanitat de centenars d'agents bolcats aquests dies i nits amb la convicció fins a l'últim moment que podríem trobar a Julen amb vida ".









COMENÇA LA INVESTIGACIÓ

Segons ha avançat el ministre, la Guàrdia Civil s'encarregarà ara de la investigació que determini les circumstàncies d'aquest "tràgic" succés, demanant que se'ls deixi treballar "amb la mateixa coordinació amb la qual s'ha fet el rescat".





Per això, Grande-Marlaska ha instat a no fer presumpcions sobre les causes del succés i ha expressat la seva solidaritat als familiars, demanant el respecte tant per a la família de Julen com per a la investigació judicial.





Així, la Guàrdia Civil seguirà les indicacions del jutjat competent en aquest assumpte, i correspon a ells la decisió final sobre els fets que van causar l'accident i el seu desenllaç a través de l'autòpsia, sobre la qual encara no es té cap dada.





Preguntat per si la caiguda del nen al pou, que va tenir lloc fa 13 dies, va poder ser la causa de la seva mort, el ministre només s'ha limitat a dir que una alçada de 71 metres és "important" tot i que no "necessàriament" ser la causa principal.





D'aquesta manera, ha donat temps perquè l'autoritat judicial es pronunciï quant s'arribi a les primeres conclusions, sobretot quan "no es tenen els elements seriosos i contrastats" per concloure totes les circumstàncies.





Finalment, Grande-Marlaska ha reiterat el seu "reconeixement" a tots els actors que han col·laborat en el rescat, desitjant que aquest "esperit de solidaritat es mantingui en tots els àmbits" i que no sigui una tragèdia com aquesta la que "faci treballar a tots junts ".





Sánchez trasllada el seu condol a la família de Julen i agraeix el "incansable esforç" dels equips de rescat

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha traslladat el seu condol a la família de Julen, el nen de dos anys que va caure en un pou el passat diumenge 13 de gener al municipi malagueny de Totalán, i ha traslladat el seu agraïment als equips de rescat per la seva "incansable esforç".





"Tot Espanya se suma a la tristesa infinita de la família de Julen", ha assenyalat el cap de l'Executiu en un missatge al seu compte personal de Twitter, en què a més trasllada el seu "suport i afecte" als pares i éssers estimats del menor.









"Hem seguit de prop cada pas per arribar-hi. Sempre agrairem l'incansable esforç dels que el van buscar durant tots aquests dies", ha afegit Sánchez a referència a l'operatiu de més de 300 efectius que han treballat per torns des que el passat 13 de gener passat.





També des del PSOE s'han volgut sumar als missatges d'ànim per als familiars del petit. "Lamentem profundament que no hagi estat possible. La pitjor notícia. Sentim com a propi el dolor dels pares, dels seus familiars, d'un país sencer", ha indicat en un missatge en xarxes socials, en què trasllada el seu "etern agraïment a aquestes més de 300 persones, enginyers, miners, voluntaris, que no han desistit en l'intent dia rere dia ".









El Ministeri d'Interior i la Guàrdia Civil també s'han sumat als condols després d'haver estat localitzat el cos del menor després de 13 dies de treball en el pou de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a la zona coneguda com Dolmen del Turó de la Corona d'aquesta localitat malaguenya.









"Després de dies d'intensa recerca i treball incansable, el cos del petit Julen ha estat trobat sense vida al pou de Totalán. El nostre condol i condol a la família. I el nostre reconeixement a l'esforç de la Guàrdia Civil, els miners i tot el equip d'emergències ", han subratllat des del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska.





"Desgraciadament ... tot i tant esforç de tanta gent, no va ser possible ...", ha escrit la Guàrdia Civil en el seu compte de Twitter, en un missatge que acompanya amb un missatge "sincer condol" per a la família.





In situ i en una roda de premsa, el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha demanat que es segellin els pous il·legals o sense ús per evitar que es repeteixi una situació com aquesta.





També des dels serveis d'emergències d'Andalusia s'han sumat a les mostres de condol i han lamentat el desenllaç. "Malgrat tants cors lluitant i encoratjant no ha estat possible. Ens unim al dolor de la família del petit Julen i de tot el país. Gràcies a totes les persones que han participat en l'operatiu ia les que l'han recolzat amb la seva solidaritat i generositat ", ha escrit el 112 Andalusia en el seu compte oficial de Twitter.









Casa Reial trasllada el seu condol per la mort de Julen i el seu reconeixement a la feina "sense descans" d'equips de rescat

La Casa Reial ha traslladat el seu pesar per la mort de Julen, el nen de dos anys que va caure en un pou el passat diumenge 13 de gener al municipi malagueny de Totalán, i el seu reconeixement a les persones que han treballat "sense descans" durant aquests dies en les tasques de rescat.





"El nostre dolor més profund i el nostre condol més sentit a tota la família de Julen. I el nostre reconeixement a totes i cadascuna de les persones que, sense descans, han demostrat la seva solidaritat sense límits", ha escrit en un missatge en el compte oficial de Twitter.





En l'operatiu de rescat han col·laborat des del primer dia un operatiu de més de 300 efectius que treballat per torns durant 13 dies per localitzar el menor després que caigués per un forat de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a la zona coneguda com Dolmen del Turó de la Corona d'aquesta localitat malaguenya.





El nen, que estava amb uns familiars en una finca, va caure en un orifici de prospecció per buscar aigua de petit diàmetre però gran profunditat.





Des de llavors es va activar un operatiu per rescatar-format per efectius de diferents cossos que han estat treballant al lloc dia, tarda i nit sense descans i fent front a les grans dificultats tècniques que s'han anat trobant, especialment per la duresa del terreny.





GRAN DESPLEGAMENT





Així, aquests dies hi ha hagut efectius de la Guàrdia Civil de diverses unitats, com de l'equip de muntanya, unitats de la localitat de Vélez-Màlaga, del Seprona, d'Activitats Subaquàtiques, Tedax; així com administracions com el Govern central, la Junta d'Andalusia, la Diputació malaguenya i els ajuntaments de Totalán i Màlaga i organismes que en depenen com 112 Andalusia, el Consorci Provincial de Bombers i de la capital.





També han estat participant en el rescat professionals de diferents sectors, com del Col·legi d'Enginyers i Camins de Màlaga, de mines, així com les empreses Expoa, Actua, civilitza, Cemosa, Rodi, Narval Enginyeria, OHL i l'empresa sueca SPT (Stockholm Precision Tools), encarregada de geolocalitzar als 33 miners xilens que van ser rescatats en l'any 2010. a més han col·laborat en aquestes tasques l'empresa Pepe Nuñez, Acosol, Restitubo, SGO Obres i el Club de Muntanyisme de Racó de la Victòria, entre d'altres .





També la brigada de Salvament Miner d'Hunosa, procedent d'Astúries, es va desplaçar fins a la localitat malaguenya per ajudar en les tasques de rescat, un treball crucial per treure al petit i no exempt de complicacions que ha conclòs finalment a la matinada d'aquest dissabte.





MOLTES DIFICULTATS





Així, després que una perforadora fos realitzant la galeria vertical paral·lela al pou on es trobava Julen, no sense trobar-se dificultats que van alentir els treballs per la roca, i en el que es va trigar 55 hores; es va procedir al encamisat. No obstant això, en arribar a la cota de 42 metres de profunditat una desviació va propiciar un canvi de plans, de manera que van haver de treure de nou els tubs, reperfilar la perforació i tornar a iniciar les tasques de entubat.





Després d'això, aquest dijous a les 17.33 hores aquests especialistes, considerats un cos d'elit, es van introduir en la càpsula ideada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno, i executada per dos ferrers malaguenys, per executar els treballs amb pala i martell pneumàtic fins arribar al menor.





Per torns d'entre 40 minuts i una hora van ser cavant la galeria horitzontal de quatre metres fins a connectar amb el pou al qual va caure el petit. En el seu treball es van anar trobant amb dificultats, de nou per l'extrema duresa del terreny, sent necessàries fins i tot microvoladuras controlades, que van alentir una mica més els temps previstos.





Des de la Guàrdia Civil han insistit tots aquests dies en què s'ha estat treballant amb la idea que Julen era viu. Dimecres 16 de gener es va conèixer, a més, que el mateix dia de la caiguda al pou es van extreure restes biològiques que, després d'analitzar i casar amb l'ADN dels pares i del propi biberó del nen, van indicar que eren del petit.





També es va constituir un comitè assessor format pel Col·legi d'Enginyers de Màlaga amb tècnics diversos i empreses per ajudar en tot moment durant les complicades tasques de projecció i execució de les diverses mesures. Aquests dies el delegat de l'esmentat Col·legi a Màlaga, Ángel García Vidal, ha estat el portaveu i ha estat explicant els passos que s'han anat donant per localitzar el nen.





TREBALL "SENSE DESCANS"





La subdelegada del Govern, María Gámez, ha recordat en diverses compareixences el treball "sense descans" realitzat i la complexitat de les actuacions, a més de donar tot el seu suport i afecte a la família de Julen; de la mateixa manera que el delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o el nou president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que es va desplaçar al lloc el dissabte 19 de gener, destacant, així mateix, la tasca sense descans realitzada per treure al nen del pou i la magnitud dels treballs empresos.





Mentrestant, els pares del petit, Josep i Victòria, han estat en tot moment en el lloc, primer en una carpa a la zona i, després, per seguretat i donada la magnitud de les obres, en una casa cedida per una veïna de la localitat. Dijous passat van participar en una vigília organitzada per Juan José Cortés, el pare de la nena Mariluz assassinada a Huelva el 2008, en suport als efectius i per donar força als progenitors.





El pare del petit, José Roselló, que va agrair els treballs que s'han estat duent a terme, ha confiat, en unes declaracions que va fer als mitjans de comunicació en els primers dies, que el seu fill seguia viu, admetent que tant la seva dona com ell estaven " morts "després de tants dies d'espera però amb l'esperança que tenen al cel un àngel, en referència a un fill de tres anys que va morir fa una mica més d'un any.









Després de gairebé 13 dies d'intens i incessant treball, en el que s'ha utilitzat maquinària pròpia d'una obra d'enginyeria civil, que és el que s'ha executat per arribar fins al petit Julen, no han cessat les mostres de solidaritat amb la família del nen i tots els participants en aquestes àrdues tasques de rescat, que han rebut, a més, la calor del poble de Totalán que ha portat menjar, beguda i altres útils per a tot l'operatiu.