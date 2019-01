Els comuns estan a "anys llum" d'aprovar els Pressupostos de Torra

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, que el seu grup està a "anys llum" de poder donar suport als Pressupostos de la Generalitat de 2019 que elabora la Conselleria d'Economia.









En la sessió del control al Govern a la Cambra, Albiach ha criticat que els comptes no contenen les millores socials que reclamen els comuns, i ha retret a Torra que lidera un Govern paralitzat per les "baralles" constants entre els seus dos socis, JxCat i ERC.





Albiach considera que el recurs de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional contra la Mesa del Parlament ha debilitat de nou al Govern i l'ha sumit en una nova dinàmica de "retrets" entre JxCat i ERC que en res beneficia els catalans.





El president ha replicat que els Pressupostos catalans de 2019 seran els "més socials de la història", i ha retret a Albiach que doni lliçons sobre baralles internes, tenint en compte la divisió per la qual està passant Podem a nivell estatal, partit en què milita Albiach (Podem).





"Vist el panorama que tenen a Madrid -Podemos-, no és la millor manera d'afrontar el tema", li ha respost Torra, que ha destacat que Podemos no només té problemes pel conflicte Iglesias-Errejón, sinó també perquè els diputats d'En Marea no volen donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat.





Per Albiach, l'escenari a Catalunya és dramàtic, ja que ha considerat que el Govern no governa, és feble i no té un full de ruta clar, i ha assegurat que en les negociacions mantingudes amb la Generalitat han vist que els seus pressupostos de 2019 "no tenen res de socials".