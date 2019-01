Més de 800 alumnes sense classe a Catalunya per la neu

Un total de 829 alumnes i 65 rutes escolars s'han vist aquest dimecres afectades pel temporal de neu a Catalunya, a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà (Lleida) i Berguedà (Barcelona).





A la comarca del Alta Ribagorça hi ha vuit rutes i 138 alumnes afectats; a la del Pallars Jussà, set rutes i 62 alumnes, i en la de Pallars Sobirà, 32 rutes i 351 alumnes, han informat fonts de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.





A la comarca del Berguedà, hi ha 18 rutes i 278 alumnes afectats, mentre que a la d'Osona (Barcelona), no hi ha hagut afectació en rutes, però a causa de la persistent nevada, una dotzena de centres han decidit tancar i avançar el retorn.









Les últimes nevades a la província de Lleida afecten el matí d'aquest dimecres a 12 vies de la zona, segons ha informat el Servei català de Trànsit (SCT).





A la carretera N-230 els camions no poden circulen entre Vilaller i Vielha a causa de la presència de neu i gel a la calçada, i el Port de la Bonaigua s'ha tancat a la C-28.





També s'ha restringit la circulació a vehicles de tercera categoria a la N-260 entre Soriguera i Ribera d'Urgellet, mentre que la resta de vehicles han de portar cadenes en aquesta via.





És obligatori l'ús de cadenes a la N-141 entre Bossòst i Eth Portilhon, la C-1311 del Pont de Muntanyana al Coll de Montllobar, la C-147 a Esterri d'Àneu, la C-142b al Pla de Beret, la l-500 a Pont de Suert, la l-501 a Vall de Boí, la l-504 a Llavorsí i la l-510 a Tírvia.





També en dos trams de la C-28: entre Vielha i Salardú, i entre València d'Àneu i la Guingueta d'Àneu, i en altres dos trams de la C-13: de Sort a Esterri d'Àneu, i de Balaguer a la Baronia de Sant Oïsme.