Més de la meitat d'espanyols menors de 45 anys tenen por de perdre casa seva

Un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CED-UAB), publicat aquest dimecres a la revista 'Perspectives Demogràfiques', ha avisat que el 53,9% dels espanyols menors de 45 anys té por de perdre la seva habitatge a curt termini per no poder pagar-la.









La xifra ha crescut del 39,7% al 53,9% entre 2011 i 2016, situant-se molt per sobre de la mitjana europea, que és del 32,7% -en 2011 era del 29,4% -, mentre que la inseguretat residencial a Espanya ha passat del 24,9% al 38,3%, segons ha informat la UAB en un comunicat.





El treball, que porta per títol 'L'insostenible augment de la inseguretat residencial a Espanya', ha analitzat dades del recent augment del lloguer, obtinguts de l'Enquesta de Condicions de Vida, i de la inseguretat residencial del sondeig de la 'European Quality of Life Survey 2016', i ha corroborat l'augment de la precarietat laboral i social dels joves.





Així mateix, ha apuntat que el lloguer és "el principal focus d'inseguretat residencial" d'aquest segment de la població i no està limitat a les cases més vulnerables, remarcant que ha pres un caràcter transversal, encara que en un 64% dels domicilis de joves en risc d'exclusió viuen de lloguer i d'aquests més del 90% tenen por de perdre la casa.





Dels menors de 45 anys no vulnerables que viuen de lloguer -un 33% - el un 72% sent inseguretat residencial per "les condicions negatives dels contractes, la durada i la manca de control de variació dels preus en àmbits de forta demanda".





Els autors de la investigació han qualificat la situació d'una "veritable bombolla d'inseguretat residencial a Espanya, especialment entre els joves, que no disposen d'alternatives efectives".





Per aquesta raó, han reclamat mesures com augmentar la durada dels contractes, regular els desnonaments d'habitatges vulnerables i establir controls dels preus.