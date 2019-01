VidaCaixa es manté com la primera asseguradora per primes a Espanya

VidaCaixa es va mantenir com a líder per volum de primes emeses a Espanya en 2018, amb 8.217,6 milions d'euros, un 15% menys que l'any anterior, mentre que Mapfre va créixer un 8% i va obtenir 7.291.000 d'euros, segons les dades provisionals d'Investigació Cooperativa d'Entitats Asseguradores (ICEA).





D'aquesta manera, l'asseguradora de CaixaBank va aconseguir una quota de mercat del 12,78% el 2018 i el grup Mapfre, l'11,35%, quan un any abans els separaven gairebé cinc punts percentuals.





En tercer lloc es va situar el grup Mutua Madrileña, que amb un volum de primes de 5.270,2 milions d'euros (+ 5,3%) va incrementar lleugerament la seva quota de mercat en el passat exercici, fins al 8,2%. A més, per primera vegada es va col·locar al capdavant del segment de no vida, amb una quota del 14,27% en aquest mercat.





Els primers llocs del rànquing total d'ICEA els van tancar Allianz, amb 3.604,9 milions d'euros i una quota del 5,61%; Zurich, amb primes de 3.559,4 milions i el 5,54% del mercat; Grup Catalana Occident, que va obtenir 2.854.000 i una quota del 4,44%, i Axa, les primes van ascendir a 2.599 milions i la seva quota al 4,04%.









Així mateix, el 'top 10' de grups asseguradors el van completar Santalucía, amb 2.583,6 milions d'euros i una quota del 4,02%, Generalitat, que va aconseguir 2.408,7 milions d'euros i el 3,75% del mercat, i Santander Assegurances, amb 1.974,5 milions i una quota del 3,07%.





Per segments, VidaCaixa també es va col·locar com a líder en assegurances de vida amb una quota del 28,36%, tot i que les seves primes es van reduir un 15%, fins a 8.199.000 d'euros. Per darrere, es van situar Zurich, amb el 8,82% del mercat i 2.550 milions d'euros (-9,05%), i Mapfre, els ingressos per primes van repuntar un 20%, fins als 2.284.000 d'euros (quota del 7 , 9%).