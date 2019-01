L'expresident del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha anunciat aquest dimecres que es dóna de baixa com a militant del Partit Popular i que renuncia a la seva acta com a senador del grup popular per les Balears.





El fins ara senador popular ha informat d'aquesta decisió als mitjans de comunicació a través d'una carta en què acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més d'explotar".





L'expresident de les Balears va arribar al Senat el 2015 i en els últims mesos ha mantingut enfrontaments amb la nova direcció del PP autonòmic encapçalada per Biel Company, especialment en assumptes com la política lingüística. De fet, es va presentar com a candidat a les primàries davant de Company, qui va ser conseller sota el seu mandat i proclamat nou president del PP amb el 71,82 per cent dels vots al març de 2017.





"POSO FI A MÉS DE 20 ANYS DE MILITÀNCIA"





"Amb aquesta dolorosa carta poso fi a més de 20 anys de militància en el Partit Popular", arrenca l'escrit amb què José Ramón Bauzá ha explicat els motius de la seva marxa.





El que també és exalcalde de Marratxí manifesta que ha defensat "fins a l'extenuació" conceptes com la unitat d'Espanya, el liberalisme i "la descatalanització de les Balears" i incideix que aquest últim punt és el que li ha "portat a prendre la dolorosa decisió "anunciada aquest dimecres.





Així, Bauzá argumenta que malgrat que considera que el PP ha estat "una formació determinant en els èxits d'Espanya com a nació, en clau autonòmica ha hagut moltes ombres en la seva gestió i en els seus plantejaments ideològics".





NORMATIVES LINGÜÍSTIQUES APROVADES PEL PP





Al llarg de quatre pàgines, Bauzá fa referència a les polítiques aprovades pel PP a les Balears com a principal causa de la seva sortida del partit, començant per la inclusió a l'Estatut d'Autonomia del català com a llengua oficial de les Balears, perquè entén que això " obvia "les modalitats lingüístiques de les Illes.





També assenyala que va ser el PP qui va establir el Decret de Mínims, una "normativa que ha garantit durant tants anys el model d'immersió lingüística en català a les escoles", segons l'expresident; o la Llei de Normalització Lingüística "que obligava a utilitzar el català davant del castellà a l'Administració Pública".





A continuació, el polític explica que amb el seu govern (2011-2015) va tractar de "revertir anys de catalanització de les Balears", "el germen havia estat, malauradament, producte de les decisions i la legislació del PP".





No obstant això, quan va deixar la presidència del PP autonòmic després de les eleccions de maig de 2015, "el nou PP balear va defensar que les decisions preses" durant la seva presidència "havien de ser un parèntesi a oblidar" i "literalment les van denominar com errors ideològics propis de extremistes ", lamenta el senador.





CRITICA DECLARACIONS DE COMPANY





A la carta, Bauzá també recorda declaracions públiques de l'actual president del PP balear, Biel Company. En particular, critica que Bauzá, en declaracions a 'Catalunya Ràdio', "va arribar a definir la política lingüística en defensa del castellà com un assumpte extremista i molt sentimental que havia estat un error tocar perquè tothom té línies vermelles".





A més, Bauzá també ha justificat la seva marxa del PP actual perquè aquest "defensa que és justificable que el català sigui requisit en l'accés a la funció pública". A més, apunta que així ho va promoure durant el seu mandat, "en contra" dels seus "instruccions", el llavors batle de Palma que ara torna a ser candidat del PP a Cort, Mateu Isern.





Altres aspectes que l'expresident ha retret a la seva formació són que "els seus regidors votessin a favor" de mocions per subvencionar que "els comerços canviessin els seus rètols de castellà a català", que defensin "que no existeix l'adoctrinament a les Balears" o que cap representant acudís "a la massiva manifestació del 8 d'octubre a Barcelona" o actes sectorials contra el nacionalisme, perquè "no interessa la foto" i "els perjudica que els fiquin en aquests embolics".





Malgrat tot, Bauzá ha manifestat que la convocatòria d'un nou Congrés del partit va suposar "un halo d'il·lusió" i que va creure "en el projecte de Pablo Casado." Però malauradament, almenys en el cas de les Balears, les seves paraules i els seus accions van en camins oposats ", ha postil·lat.





Així, Bauzá assevera que no pot "continuar pertanyent a un partit" que li és "impossible votar" i ha desitjat a Casado "la major de les sorts" a la "regeneració del PP".





BIEL COMPANY RESPON





El president del PP balear, Biel Company, ha manifestat aquest dimecres que no el sorprèn "tant" l'anunci de l'expresident del Govern José Ramón Bauzá, que aquest matí ha informat que es dóna de baixa del partit, "veient la deriva" del senador "aquests últims mesos".





En declaracions als mitjans des de Madrid --on Company assisteix a la Fira Internacional de Turisme--, el líder popular ha plantejat que "si una persona no està còmoda" quan "s'està portant a terme el que el PP ha estat en essència durant tota la seva història", "igual ha estat molts anys sense saber exactament on era ", en relació a les crítiques abocades per Bauzá a la carta en què ha explicat els motius de la seva decisió, per la qual també renuncia al seu acta de senador.