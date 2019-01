El servei del Tram quedarà tallat entre les estacions de Glòries i Can Jaumandreu entre el aquest diumenge i abril per les obres dels túnels de la plaça Glòries, mesos durant els quals s'oferirà un servei especial d'autobús llançadora amb recorregut similar.





Ha detallat en un comunicat que Can Jaumandreu s'habilitarà com a terminal provisional diumenge, quan el tramvia quedarà interromput entre Glòries i Sant Martí de Provençals, i dilluns el tall quedarà fixat entre Glòries i Can Jaumandreu.





En la fase d'obres que comença s'han d'executar els pilons del costat mar entre els carrers Llacuna i Sant Joan de Malta, en una zona molt propera a les vies del tramvia, per la qual cosa es requereix la desconnexió elèctrica de la catenària que alimenta el servei del tramvia.