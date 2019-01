L'escriptora barcelonina Maite Carranza i l'alacantina Elia Barceló han guanyat --totes dues per tercera vegada-- el XXVII Premi Edebé de Literatura Infantil i Juvenil, dotat amb 30.000 i 50.000 euros, amb les novel·les 'Safari' i 'El efecto Frankenstein', respectivament, que es publicaran al març en català, castellà i gallec.





Segons ha explicat en roda de premsa Carranza, antropòloga de formació, volia narrar una història sobre la fina capa de civilització humana: "Som molt poc humils, ens creiem superiors. Estem envoltats d'éssers que ens poden donar lliçons de tota mena".





'Safari' ret homenatge a un dels seus herois d'infància, 'Tarzán dels micos', al mateix temps que convida a aprendre dels primats per tornar-nos més humans, més justos i més humils.





"MASCLISME I XENOFÒBIA"





"Ens hem d'avergonyir de molts comportaments, com el masclisme i la xenofòbia, que els animals resolen d'una altra manera i amb una gran diferència: saben demanar perdó i accepten quan s'equivoquen", ha detallat.





Preguntada per la presència del feminisme en la seva novel·la, ha dit estar preocupada per la deriva de molts joves contra la igualtat, i ha afegit: "En la meva novel·la hi havia una voluntat de parlar de com s'organitzen els primats", davant les teories que justifiquen el comportament primitiu i compulsiu dels homes basant-se en els micos.





"Tenia ganes de parlar de que els primats s'organitzen sota figures del mascle dominant però curiosament a vegades són més feministes del que creiem", ha dit Carranza.





En la documentació de la seva novel·la, va trobar a una societat de femelles que caçaven i fins i tot feien fora al mascle dominant, i ha avisat: "La ciència no és objectiva ni neutral, i està subjecta a la ideologia i a la manera de pensar de cadascú. la ciència la fan els homes".





Sobre la novel·la de Carranza, el membre del jurat Vicenç Villatoro ha destacat originalitat de la novel·la "per absència de laboratori i fórmula", i ha exalçat la presència d'un humor enginyós i la capacitat de fer versemblant el que seria inversemblant en el món real.





'EFECTO FRANKENSTEIN'





Elia Barceló ha explicat que l'hi ha passat molt bé escrivint la novel·la, amb un homenatge a la cultura, als llibres, a la tradició, a Frankenstein i Dràcula: "Una declaració d'amor a tot el que ha fet que sigui qui sóc".





Amb 'El efecto Frankenstein', Elia Barceló introdueix el lector en el context social i intel·lectual del segle XVIII, on la presència de la dona era escassa o inexistent.





Ha reivindicat la necessitat d'ensenyar als lectors que no sempre s'ha viscut com ara, deixant clar que "no és evident que la gent es pugui moure lliurement, que els homes i les dones siguin iguals o ni tan sols tenir dret a la felicitat".





També ha reivindicat el feminisme: "Em fastigueja estar al segle XXI i que encara li estiguem donant voltes a l'assumpte", ha dit l'autora, que en la seva novel·la posa de manifest que les dones eren en aquella època ciutadanes de segona supeditades als homes, i que tot allò no es pot posar en risc, sense mig pas enrere.





La membre del jurat Rosa Navarro ha aplaudit que la novel·la està molt ben construïda i ha afegit sobre aquesta: "Construeix, raona, enllaça, argumenta i no et deixa mai fer-te preguntes més que les que ella t'ofereix per trobar la resposta".





A la XXVII edició s'han presentat 289 manuscrits originals procedents de tot l'Estat espanyol i també de diversos països d'Amèrica, 198 obres en la modalitat infantil i 91 en la modalitat juvenil, escrites en castellà (230), en català (41), en gallec (8) i en basc (10).