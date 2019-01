La Fundació Dalí vol treure partit de l'èxit de 'La casa de papel'

La Fundació Gala-Salvador Dalí s'ha posat en contacte amb els artífexs de la sèrie televisiva 'La casa de papel' per conèixer la naturalesa i abast de l'aparent utilització de la imatge de Salvador Dalí a través de màscares per part de personatges de la ficció, deixant en mans dels serveis jurídics aquesta qüestió, han informat a Europa Press fonts de la fundació.





La fundació de Figueres (Girona) ha recordat que "té assignada la gestió en exclusiva per part de l'Estat espanyol dels drets immaterials derivats de l'obra i de la persona de Salvador Dalí", de manera que qualsevol persona que vulgui exercitar o explotar algun d'aquests drets ha de comptar amb l'autorització prèvia de l'entitat, ha informat 'El País'.





La sèrie explica les peripècies de vuit atracadors que assalten la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, i ho fan abillats amb màscares del surrealista i un icònic mico vermell, que també han de vestir els ostatges del major atracament de la història de la televisió.









La producció d'Álex Pina, produïda per Atresmedia en col·laboració amb Vancouver Mitjana per a Antena 3 i ara en mans de Netflix, es va estrenar al maig de 2017.





El gerent de la fundació, Joan Manuel Sevillano Campalans, s'ha posat en contacte amb la productora de la sèrie per conèixer la naturalesa i abast d'aquest ús, cosa que ha emmarcat com "habitual" amb totes aquelles persones o organitzacions que fan ús de els drets de Dalí que no els consta com autoritzats.





Així ha insistit que es tracta d'un actuació emmarcada dins el "compliment de les obligacions de la fundació, en tant que gestora en exclusiva dels drets immaterials del mestre, per delegació de l'Estat espanyol, hereu universal de Salvador Dalí".





"Sense entrar a valorar la qualitat artística i sense coartar la llibertat d'expressió dels seus autors, la missió de la fundació és protegir i gestionar el llegat de Dalí en la seva concepció més àmplia", ha dit, al·legant la seva obligació de vetllar perquè el ús d'obra o dret immaterial es faci dins dels paràmetres correctes i sense erosionar la seva imatge, nom o memòria, conclou.